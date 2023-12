La llamativa respuesta de Palermo cuando le preguntaron si dirigiría ¡a River!

El Titán, ídolo de Boca y exentrenador de Platense, participó del Juego de las Estrellas en Brasil y fue consultado sobre cómo reaccionaría si lo buscan el Millonario.

Martín Palermo, entrenador que dejó Platense tras haber llegado a la final de la Copa de la Liga Profesional y uno de los máximos ídolos de la historia de Boca, lanzó una llamativa respuesta cuando le consultaron sobre cómo reaccionaría si, en algún momento, lo buscan viejos clubes rivales como Racing, Independiente e ¡incluso River!

"¿Un rival? Obviamente, mi trabajo es dirigir al equipo que me proponga ser entrenador, que tenga un proyecto. Uno está preparado para dirigir a cualquier equipo. No sólamente en el fútbol argentino, uno evalúa cualquier propuesta en el exterior también", afirmó el Titán, quien participó del Juego de las Estrellas de Brasil en el mítico estadio Maracaná, en diálogo con TNT Sports.

Palermo, autor de históricos goles frente a River a lo largo de su carrera profesional, podría haber sido el técnico de Boca si Andrés Ibarra y Mauricio Macri ganaban las elecciones. Más allá de que una multitud le pedía fotos, el exdelantero aseguró que también recibió insultos por apoyar a la fórmula opositora. "Que el hincha de Boca me haya dicho 'traidor' fue lo que más me dolió", contó en una entrevista con La Red.

En aquella entrevista, también había hablado sin filtro sobre su relación con Juan Román Riquelme, otra gloia del Xeneize y actual presidente: "No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo. Conviví años con Román y somos distintos. Nos respetamos dentro de la cancha y vivimos así muchísimos años. Cuando sos distinto no conectás. Boca está por encima de todos. ¿Para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Si en la convivencia vamos a durar tres días. Yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca".