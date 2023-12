Martín Ku recibió una nueva sanción en GH por romper las reglas de líder y estallaron los memes

El participante volvió a cometer un grave error y perdió los beneficios que tenía luego de haber ganado la prueba semanal. En las redes sociales, aparecieron múltiples memes sobre la nueva sanción que Gran Hermano le impuso al "Chino".

Este jueves, Martín “El Chino” Ku de Gran Hermano (Telefe) fue sancionado por segunda semana consecutiva por haber hablado más de la cuenta y, de este modo, perdió los beneficios que había ganado al ganar la prueba semanal de líder. Tras conocerse la dura sanción, los usuarios en las redes sociales no se lo perdonaron y aparecieron un sinfín de memes.

El participante ya había sido sancionado la semana pasada, pero esta vez recibió un triple sanción. En prinicio, no le permitieron salvar a ninguno de los participantes de la placa, que quedó conformada por Florencia, Carla, Lisandro, Sabrina, Juliana y Williams.

Además, Gran Hermano le informó que todavía debía elegir alguien para que se sume a los nominados y eligió poner en la cuerda floja a Catalina. Por último, se conoció que el "Chino" no podrá participar de la próxima prueba de liderazgo.

“Las circunstancias me obligan a repetir que el líder tiene que mantener en estricto secreto su intención de salvar a alguien de la placa. No puede tampoco pedir consejos ni pedir la opinión de los demás para facilitar su decisión”, arrancó explicando Gran Hermano en referencia a las diversas actitudes que tuvo el concursante en los últimos días.

Y agregó: “Martín, una vez más te informo que no has respetado estas normas elementales. Te he visto hablar con más de un compañero y especular sobre cuál sería tu mejor elección. Esta decisión no debe ser consultada con nadie, es una potestad propia que debe mantenerse en secreto hasta que Santiago te pida a quién salvar”.

Tras la decisión tomada por Gran Hermano, las redes sociales estallaron y muchos usuarios denominaron a Martín Ku como "el peor jugador en la historia del reality". Entre ellos, la novia del participante,quien bromeó luego de lo sucedido. Asimismo, como suele suceder en este tipo de situaciones el participante se volvió tendencia y, como es costumbre, no faltaron los memes.