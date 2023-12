La Liga Profesional anunció el calendario 2024: mirá el cronograma de Central Córdoba

La temporada arrancará con la Copa de la Liga el último fin de semana de enero y seguirá con el Torneo.

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA anunció los cronogramas de la Copa 2024 y del Torneo 2024 en donde Central Córdoba participará en una nueva temporada de la elite del fútbol argentino.

El Ferroviario debutará en la temporada el fin de semana del 28 de enero al recibir a Newell’s. Este certamen se extenderá en los primeros meses. En tanto que, finalizada la Copa arrancará el Torneo 2024 y el conjunto santiagueño tendrá su debut ante River, de visitante, el fin de semana del 12 de mayo.

Por su parte, la Liga Profesional también anunció que el Trofeo de Campeones entre el ganador de la Copa 2024 y del Torneo 2024 se disputará el domingo 22 de diciembre.

El fixture de la Copa 2024:

• Fecha 1 - 28/01: Central Córdoba vs. Newell’s

• Fecha 2 - 31/01: Central Córdoba vs. Godoy Cruz

• Fecha 3 - 04/02: Platense vs. Central Córdoba

• Fecha 4 - 11/02: Central Córdoba vs. Sarmiento

• Fecha 5 - 14/02: Boca vs. Central Córdoba

• Fecha 6 - 18/02: Defensa y Justicia vs. Central Córdoba

• Fecha 7 - 25/02: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

• Fecha 8 - 03/03: Tigre vs. Central Córdoba

• Fecha 9 - 06/03: Lanús vs. Central Córdoba

• Fecha 10 - 10/03: Central Córdoba vs. Belgrano

• Fecha 11 - 17/03: Unión vs. Central Córdoba

• Fecha 12 - 31/03: Central Córdoba vs. Racing

• Fecha 13 - 07/04: Estudiantes vs. Central Córdoba

• Fecha 14 - 14/04: Central Córdoba vs. San Lorenzo

El fixture del Torneo 2024:

• Fecha 1 - 12/05: River vs. Central Córdoba

• Fecha 2 - 19/05: Central Córdoba vs. Boca

• Fecha 3 - 26/5: Belgrano vs. Central Córdoba

• Fecha 4 - 02/06: Central Córdoba vs. Talleres

• Fecha 5 - 12/06: Argentinos vs. Central Córdoba

• Fecha 6 - 21/07: Central Córdoba vs. Platense

• Fecha 7 - 24/07: Tigre vs. Central Córdoba

• Fecha 8 - 28/07: Central Córdoba vs. Vélez

• Fecha 9 - 04/08: Riestra vs. Central Córdoba

• Fecha 10 - 11/08: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia

• Fecha 11 - 18/08: Lanús vs. Central Córdoba

• Fecha 12 - 25/08: Central Córdoba vs. Banfield

• Fecha 13 - 01/09: Godoy Cruz vs. Central Córdoba

• Fecha 14 - 15/09: Central Córdoba vs. Instituto

• Fecha 15 - 22/09: Sarmiento de Junín vs. Central Córdoba

• Fecha 16 - 29/09: Central Córdoba vs. Barracas Central

• Fecha 17 - 06/10: Unión vs. Central Córdoba

• Fecha 18 - 20/10: Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia

• Fecha 19 - 27/10: Huracán vs. Central Córdoba

• Fecha 20 - 03/11: Central Córdoba vs. San Lorenzo

• Fecha 21 - 06/11: Gimnasia vs. Central Córdoba

• Fecha 22 - 10/11: Central Córdoba vs. Estudiantes

• Fecha 23 - 20/11: Newell’s vs. Central Córdoba

• Fecha 24 - 24/11: Central Córdoba vs. Rosario Central

• Fecha 25 - 01/12: Independiente vs. Central Córdoba

• Fecha 26 - 08/12: Central Córdoba vs. Racing

• Fecha 27 - 15/12: Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

Fixture completo de la Copa 2024:

Fecha 1 - Semana 28/01

Zona A

Barracas vs. Vélez

River vs. Argentinos

Instituto vs. Riestra

Atlético Tucumán vs. Rosario Central

Banfield vs. Huracán

Talleres vs. Gimnasia

Independiente Rivadavia vs. Independiente

Zona B

Tigre vs. Sarmiento

Platense vs. Boca

Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia

Central Córdoba vs. Newell’s

San Lorenzo vs. Lanús

Estudiantes vs. Belgrano

Racing vs. Unión

Fecha 2 - Semana 31/01

Zona A

Vélez vs. Independiente

Gimnasia vs. Independiente Rivadavia

Huracán vs. Talleres

Rosario Central vs. Banfield

Instituto vs. Atlético Tucumán

Argentinos vs. Riestra

Barracas vs. River

Zona B

Racing vs. Tigre

Unión vs. Estudiantes

Belgrano vs. San Lorenzo

Lanús vs. Newell’s

Central Córdoba vs. Godoy Cruz

Defensa y Justicia vs. Platense

Boca vs. Sarmiento

Fecha 3 - Semana 04/02

Zona A

River vs. Vélez

Riestra vs. Barracas

Atlético Tucumán vs. Argentinos

Banfield vs. Instituto

Talleres vs. Rosario Central

Independiente Rivadavia vs. Huracán

Independiente vs. Gimnasia

Zona B

Tigre vs. Boca

Sarmiento vs. Defensa y Justicia

Platense vs. Central Córdoba

Godoy Cruz vs. Lanús

Newell’s vs. Belgrano

San Lorenzo vs. Unión

Estudiantes vs. Racing

Fecha 4 - Semana 11/02

Zona A

Vélez vs. Gimnasia

Huracán vs. Independiente

Rosario Central vs. Independiente Rivadavia

Instituto vs. Talleres

Argentinos vs. Banfield

Barracas vs. Atlético Tucumán

Riestra vs. River

Zona B

Estudiantes vs. Tigre

Racing vs. San Lorenzo

Unión vs. Newell’s

Belgrano vs. Godoy Cruz

Lanús vs. Platense

Central Córdoba vs. Sarmiento

Boca vs. Defensa y Justicia

Fecha 5 - Semana 14/02

Zona A

Riestra vs. Vélez

Atlético Tucumán vs. River

Banfield vs. Barracas

Talleres vs. Argentinos

Independiente Rivadavia vs. Instituto

Independiente vs. Rosario Central

Gimnasia vs. Huracán

Zona B

Tigre vs. Defensa y Justicia

Boca vs. Central Córdoba

Sarmiento vs. Lanús

Platense vs. Belgrano

Godoy Cruz vs. Unión

Newell’s vs. Racing

San Lorenzo vs. Estudiantes

Fecha 6 - Semana 18/02

Zona A

Vélez vs. Huracán

Rosario Central vs. Gimnasia

Instituto vs. Independiente

Argentinos vs. Independiente Rivadavia

Barracas vs. Talleres

River vs. Banfield

Riestra vs. Atlético Tucumán

Zona B

San Lorenzo vs. Tigre

Estudiantes vs. Newell’s

Racing vs. Godoy Cruz

Unión vs. Platense

Belgrano vs. Sarmiento

Lanús vs. Boca

Defensa y Justicia vs. Central Córdoba

Fecha 7 - Interzonales - Semana 25/02

Sarmiento vs. Barracas

Unión vs. Independiente Rivadavia

Huracán vs. San Lorenzo

Gimnasia vs. Estudiantes

Newell’s vs. Rosario Central

Independiente vs. Racing

River vs. Boca

Belgrano vs. Talleres

Argentinos vs. Platense

Vélez vs. Tigre

Defensa y Justicia vs. Riestra

Lanús vs. Banfield

Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

Instituto vs. Godoy Cruz

Fecha 8 - Semana 03/03

Zona A

Atlético Tucumán vs. Vélez

Banfield vs. Riestra

Talleres vs. River

Independiente Rivadavia vs. Barracas

Independiente vs. Argentinos

Gimnasia vs. Instituto

Huracán vs. Rosario Central

Zona B

Tigre vs. Central Córdoba

Defensa y Justicia vs. Lanús

Boca vs. Belgrano

Sarmiento vs. Unión

Platense vs. Racing

Godoy Cruz vs. Estudiantes

Newell’s vs. San Lorenzo

Fecha 9 - Semana 06/03

Zona A

Vélez vs. Rosario Central

Instituto vs. Huracán

Argentinos vs. Gimnasia

Barracas vs. Independiente

River vs. Independiente Rivadavia

Riestra vs. Talleres

Atlético Tucumán vs. Banfield

Zona B

Newell’s vs. Tigre

San Lorenzo vs. Godoy Cruz

Estudiantes vs. Platense

Racing vs. Sarmiento

Unión vs. Boca

Belgrano vs. Defensa y Justicia

Lanús vs. Central Córdoba

Fecha 10 - Semana 10/03

Zona A

Banfield vs. Vélez

Talleres vs. Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia vs. Riestra

Independiente vs. River

Gimnasia vs. Barracas

Huracán vs. Argentinos

Rosario Central vs. Instituto

Zona B

Tigre vs. Lanús

Central Córdoba vs. Belgrano

Defensa y Justicia vs. Unión

Boca vs. Racing

Sarmiento vs. Estudiantes

Platense vs. San Lorenzo

Godoy Cruz vs. Newell’s

Fecha 11 - Semana 17/03

Zona A

Vélez vs. Instituto

Argentinos vs. Rosario Central

Barracas vs. Huracán

River vs. Gimnasia

Riestra vs. Independiente

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia

Banfield vs. Talleres

Zona B

Godoy Cruz vs. Tigre

Newell’s vs. Platense

San Lorenzo vs. Sarmiento

Estudiantes vs. Boca

Racing vs. Defensa y Justicia

Unión vs. Central Córdoba

Belgrano vs. Lanús

Fecha 12 - Semana 31/03

Zona A

Talleres vs. Vélez

Independiente Rivadavia vs. Banfield

Independiente vs. Atlético Tucumán

Gimnasia vs. Riestra

Huracán vs. River

Rosario Central vs. Barracas

Instituto vs. Argentinos

Zona B

Tigre vs. Belgrano

Lanús vs. Unión

Central Córdoba vs. Racing

Defensa y Justicia vs. Estudiantes

Boca vs. San Lorenzo

Sarmiento vs. Newell’s

Platense vs. Godoy Cruz

Fecha 13 - Semana 07/04

Zona A

Vélez vs. Argentinos

Barracas vs. Instituto

River vs. Rosario Central

Riestra vs. Huracán

Atlético Tucumán vs. Gimnasia

Banfield vs. Independiente

Talleres vs. Independiente Rivadavia

Zona B

Platense vs. Tigre

Godoy Cruz vs. Sarmiento

Newell’s vs. Boca

San Lorenzo vs. Defensa y Justicia

Estudiantes vs. Central Córdoba

Racing vs. Lanús

Unión vs. Belgrano

Fecha 14 - Semana 14/04

Zona A

Independiente Rivadavia vs. Vélez

Independiente vs. Talleres

Gimnasia vs. Banfield

Huracán vs. Atlético Tucumán

Rosario Central vs. Riestra

Instituto vs. River

Argentinos vs. Barracas

Zona B

Tigre vs. Unión

Belgrano vs. Racing

Lanús vs. Estudiantes

Central Córdoba vs. San Lorenzo

Defensa y Justicia vs. Newell’s

Boca vs. Godoy Cruz

Sarmiento vs. Platense

Fixture completo del Torneo 2024:

Fecha 1 - Semana 12/05

River vs. Central Córdoba

Belgrano vs. Racing

Argentinos vs. Rosario Central

Tigre vs. Estudiantes

Riestra vs. San Lorenzo

Lanús vs. Independiente Rivadavia

Godoy Cruz vs. Barracas

Sarmiento vs. Instituto

Unión vs. Banfield

Huracán vs. Defensa y Justicia

Gimnasia vs. Vélez

Newell’s vs. Platense

Independiente vs. Talleres

Atlético Tucumán vs. Boca

Fecha 2 - Semana 19/05

Central Córdoba vs. Boca

Talleres vs. Atlético Tucumán

Platense vs. Independiente

Vélez vs. Newell’s

Defensa y Justicia vs. Gimnasia

Banfield vs. Huracán

Instituto vs. Unión

Barracas vs. Sarmiento

Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz

San Lorenzo vs. Lanús

Estudiantes vs. Riestra

Rosario Central vs. Tigre

Racing vs. Argentinos

River vs. Belgrano

Fecha 3 - Semana 26/5

Belgrano vs. Central Córdoba

Argentinos vs. River

Tigre vs. Racing

Riestra vs. Rosario Central

Lanús vs. Estudiantes

Godoy Cruz vs. San Lorenzo

Sarmiento vs. Independiente Rivadavia

Unión vs. Barracas

Huracán vs. Instituto

Gimnasia vs. Banfield

Newell’s vs. Defensa y Justicia

Independiente vs. Vélez

Atlético Tucumán vs. Platense

Boca vs. Talleres

Fecha 4 - Semana 02/06

Central Córdoba vs. Talleres

Platense vs. Boca

Vélez vs. Atlético Tucumán

Defensa y Justicia vs. Independiente

Banfield vs. Newell’s

Instituto vs. Gimnasia

Barracas vs. Huracán

Independiente Rivadavia vs. Unión

San Lorenzo vs. Sarmiento

Estudiantes vs. Godoy Cruz

Rosario Central vs. Lanús

Racing vs. Riestra

River vs. Tigre

Belgrano vs. Argentinos

Fecha 5 - Semana 12/06

Argentinos vs. Central Córdoba

Tigre vs. Belgrano

Riestra vs. River

Lanús vs. Racing

Godoy Cruz vs. Rosario Central

Sarmiento vs. Estudiantes

Unión vs. San Lorenzo

Huracán vs. Independiente Rivadavia

Gimnasia vs. Barracas

Newell’s vs. Instituto

Independiente vs. Banfield

Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia

Boca vs. Vélez

Talleres vs. Platense

Fecha 6 - Semana 21/07

Central Córdoba vs. Platense

Vélez vs. Talleres

Defensa y Justicia vs. Boca

Banfield vs. Atlético Tucumán

Instituto vs. Independiente

Barracas vs. Newell’s

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia

San Lorenzo vs. Huracán

Estudiantes vs. Unión

Rosario Central vs. Sarmiento

Racing vs. Godoy Cruz

River vs. Lanús

Belgrano vs. Riestra

Argentinos vs. Tigre

Fecha 7 - Semana 24/07

Tigre vs. Central Córdoba

Riestra vs. Argentinos

Lanús vs. Belgrano

Godoy Cruz vs. River

Sarmiento vs. Racing

Unión vs. Rosario Central

Huracán vs. Estudiantes

Gimnasia vs. San Lorenzo

Newell’s vs. Independiente Rivadavia

Independiente vs. Barracas Central

Atlético Tucumán vs. Instituto

Boca vs. Banfield

Talleres vs. Defensa y Justicia

Platense vs. Vélez

Fecha 8 - Semana 28/07

Central Córdoba vs. Vélez

Defensa y Justicia vs. Platense

Banfield vs. Talleres

Instituto vs. Boca

Barracas vs. Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia vs. Independiente

San Lorenzo vs. Newell’s

Estudiantes vs. Gimnasia

Rosario Central vs. Huracán

Racing vs. Unión

River vs. Sarmiento

Belgrano vs. Godoy Cruz

Argentinos vs. Lanús

Tigre vs. Riestra

Fecha 9 - Semana 04/08

Riestra vs. Central Córdoba

Lanús vs. Tigre

Godoy Cruz vs. Argentinos

Sarmiento vs. Belgrano

Unión vs. River

Huracán vs. Racing

Gimnasia vs. Rosario Central

Newell’s vs. Estudiantes

Independiente vs. San Lorenzo

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia

Boca vs. Barracas

Talleres vs. Instituto

Platense vs. Banfield

Vélez vs. Defensa y Justicia

Fecha 10 - Semana 11/08

Central Córdoba vs. Defensa y Justicia

Banfield vs. Vélez

Instituto vs. Platense

Barracas vs. Talleres

Independiente Rivadavia vs. Boca

San Lorenzo vs. Atlético Tucumán

Estudiantes vs. Independiente

Rosario Central vs. Newell’s

Racing vs. Gimnasia

River vs. Huracán

Belgrano vs. Unión

Argentinos vs. Sarmiento

Tigre vs. Godoy Cruz

Riestra vs. Lanús

Fecha 11 - Semana 18/08

Lanús vs. Central Córdoba

Godoy Cruz vs. Riestra

Sarmiento vs. Tigre

Unión vs. Argentinos

Huracán vs. Belgrano

Gimnasia vs. River

Newell’s vs. Racing

Independiente vs. Rosario Central

Atlético Tucumán vs. Estudiantes

Boca vs. San Lorenzo

Talleres vs. Independiente Rivadavia

Platense vs. Barracas

Vélez vs. Instituto

Defensa y Justicia vs. Banfield

Fecha 12 - Semana 25/08

Central Córdoba vs. Banfield

Instituto vs. Defensa y Justicia

Barracas vs. Vélez

Independiente Rivadavia vs. Platense

San Lorenzo vs. Talleres

Estudiantes vs. Boca

Rosario Central vs. Atlético Tucumán

Racing vs. Independiente

River vs. Newell’s

Belgrano vs. Gimnasia

Argentinos vs. Huracán

Tigre vs. Unión

Riestra vs. Sarmiento

Lanús vs. Godoy Cruz

Fecha 13 - Semana 01/09

Godoy Cruz vs. Central Córdoba

Sarmiento vs. Lanús

Unión vs. Riestra

Huracán vs. Tigre

Gimnasia vs. Argentinos

Newell’s vs. Belgrano

Independiente vs. River

Atlético Tucumán vs. Racing

Boca vs. Rosario Central

Talleres vs. Estudiantes

Platense vs. San Lorenzo

Vélez vs. Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia vs. Barracas

Banfield vs. Instituto

Fecha 14 - Semana 15/09

Central Córdoba vs. Instituto

Barracas vs. Banfield

Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia

San Lorenzo vs. Vélez

Estudiantes vs. Platense

Rosario Central vs. Talleres

Racing vs. Boca

River vs. Atlético Tucumán

Belgrano vs. Independiente

Argentinos vs. Newell’s

Tigre vs. Gimnasia

Riestra vs. Huracán

Lanús vs. Unión

Godoy Cruz vs. Sarmiento

Fecha 15 - Semana 22/09

Sarmiento vs. Central Córdoba

Unión vs. Godoy Cruz

Huracán vs. Lanús

Gimnasia vs. Riestra

Newell’s vs. Tigre

Independiente vs. Argentinos

Atlético Tucumán vs. Belgrano

Boca vs. River

Talleres vs. Racing

Platense vs. Rosario Central

Vélez vs. Estudiantes

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo

Banfield vs. Independiente Rivadavia

Instituto vs. Barracas

Fecha 16 - Semana 29/09

Central Córdoba vs. Barracas Central

Independiente Rivadavia vs. Instituto

San Lorenzo vs. Banfield

Estudiantes vs. Defensa y Justicia

Rosario Central vs. Vélez

Racing vs. Platense

River vs. Talleres

Belgrano vs. Boca

Argentinos vs. Atlético Tucumán

Tigre vs. Independiente

Riestra vs. Newell’s

Lanús vs. Gimnasia

Godoy Cruz vs. Huracán

Sarmiento vs. Unión

Fecha 17 - Semana 06/10

Unión vs. Central Córdoba

Huracán vs. Sarmiento

Gimnasia vs. Godoy Cruz

Newell’s vs. Lanús

Independiente vs. Riestra

Atlético Tucumán vs. Tigre

Boca vs. Argentinos

Talleres vs. Belgrano

Platense vs. River

Vélez vs. Racing

Defensa y Justicia vs. Rosario Central

Banfield vs. Estudiantes

Instituto vs. San Lorenzo

Barracas vs. Independiente Rivadavia

Fecha 18 - Semana 20/10

Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia

San Lorenzo vs. Barracas

Estudiantes vs. Instituto

Rosario Central vs. Banfield

Racing vs. Defensa y Justicia

River vs. Vélez

Belgrano vs. Platense

Argentinos vs. Talleres

Tigre vs. Boca

Riestra vs. Atlético Tucumán

Lanús vs. Independiente

Godoy Cruz vs. Newell’s

Sarmiento vs. Gimnasia

Unión vs. Huracán

Fecha 19 - Semana 27/10

Huracán vs. Central Córdoba

Gimnasia vs. Unión

Newell’s vs. Sarmiento

Independiente vs. Godoy Cruz

Atlético Tucumán vs. Lanús

Boca vs. Riestra

Talleres vs. Tigre

Platense vs. Argentinos

Vélez vs. Belgrano

Defensa y Justicia vs. River

Banfield vs. Racing

Instituto vs. Rosario Central

Barracas vs. Estudiantes

Independiente Rivadavia vs. San Lorenzo

Fecha 20 - Semana 03/11

Central Córdoba vs. San Lorenzo

Estudiantes vs. Independiente Rivadavia

Rosario Central vs. Barracas

Racing vs. Instituto

River vs. Banfield

Belgrano vs. Defensa y Justicia

Argentinos vs. Vélez

Tigre vs. Platense

Riestra vs. Talleres

Lanús vs. Boca

Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán

Sarmiento vs. Independiente

Unión vs. Newell’s

Huracán vs. Gimnasia

Fecha 21 - Semana 06/11

Gimnasia vs. Central Córdoba

Newell’s vs. Huracán

Independiente vs. Unión

Atlético Tucumán vs. Sarmiento

Boca vs. Godoy Cruz

Talleres vs. Lanús

Platense vs. Riestra

Vélez vs. Tigre

Defensa y Justicia vs. Argentinos

Banfield vs. Belgrano

Instituto vs. River

Barracas vs. Racing

Independiente Rivadavia vs. Rosario Central

San Lorenzo vs. Estudiantes

Fecha 22 - Semana 10/11

Central Córdoba vs. Estudiantes

Rosario Central vs. San Lorenzo

Racing vs. Independiente Rivadavia

River vs. Barracas

Belgrano vs. Instituto

Argentinos vs. Banfield

Tigre vs. Defensa y Justicia

Riestra vs. Vélez

Lanús vs. Platense

Godoy Cruz vs. Talleres

Sarmiento vs. Boca

Unión vs. Atlético Tucumán

Huracán vs. Independiente

Gimnasia vs. Newell’s

Fecha 23 - Semana 20/11

Newell’s vs. Central Córdoba

Independiente vs. Gimnasia

Atlético Tucumán vs. Huracán

Boca vs. Unión

Talleres vs. Sarmiento

Platense vs. Godoy Cruz

Vélez vs. Lanús

Defensa y Justicia vs. Riestra

Banfield vs. Tigre

Instituto vs. Argentinos

Barracas vs. Belgrano

Independiente Rivadavia vs. River

San Lorenzo vs. Racing

Estudiantes vs. Rosario Central

Fecha 24 - Semana 24/11

Central Córdoba vs. Rosario Central

Racing vs. Estudiantes

River vs. San Lorenzo

Belgrano vs. Independiente Rivadavia

Argentinos vs. Barracas

Tigre vs. Instituto

Riestra vs. Banfield

Lanús vs. Defensa y Justicia

Godoy Cruz vs. Vélez

Sarmiento vs. Platense

Unión vs. Talleres

Huracán vs. Boca

Gimnasia vs. Atlético Tucumán

Newell’s vs. Independiente

Fecha 25 - Semana 01/12

Independiente vs. Central Córdoba

Atlético Tucumán vs. Newell’s

Boca vs. Gimnasia

Talleres vs. Huracán

Platense vs. Unión

Vélez vs. Sarmiento

Defensa y Justicia vs. Godoy Cruz

Banfield vs. Lanús

Instituto vs. Riestra

Barracas vs. Tigre

Independiente Rivadavia vs. Argentinos

San Lorenzo vs. Belgrano

Estudiantes vs. River

Rosario Central vs. Racing

Fecha 26 - Semana 08/12

Central Córdoba vs. Racing

River vs. Rosario Central

Belgrano vs. Estudiantes

Argentinos vs. San Lorenzo

Tigre -.Independiente Rivadavia

Riestra vs. Barracas

Lanús vs. Instituto

Godoy Cruz vs. Banfield

Sarmiento vs. Defensa y Justicia

Unión vs. Vélez

Huracán vs. Platense

Gimnasia vs. Talleres

Newell’s vs. Boca

Independiente vs. Atlético Tucumán

Fecha 27 - Semana 15/12

Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

Boca vs. Independiente

Talleres vs. Newell’s

Platense vs. Gimnasia

Vélez vs. Huracán

Defensa y Justicia vs. Unión

Banfield vs. Sarmiento

Instituto vs. Godoy Cruz

Barracas vs. Lanús

Independiente Rivadavia vs. Riestra

San Lorenzo vs. Tigre

Estudiantes vs. Argentinos

Rosario Central vs. Belgrano

Racing vs. River