Boca, atento al futuro de Matías Rojas: irá a buscarlo si queda libre de Corinthians

El volante paraguayo, que llegó al Timao a mitad de año, está en conflicto con el club y si se declara en libertad de acción, el Xeneize podría ir a buscarlo.

Boca se sigue moviendo en el mercado de pases y, a la espera de que se destrabe la llegada de Diego Martínez como entrenador, se mantiene expectante a las oportunidades que puedan surgir. En ese sentido, en el Consejo de Fútbol siguen muy atentos la situación del volante Matías Rojas, que está en conflicto con Corinthians y podrían avanzar por él si queda libre.

El mediocampista paraguayo, que llegó al Timao a mediados de este año, intimó a su club por un atraso en el pago de su salario y dinero por derechos de imagen (tema que también afecta a otros jugadores del plantel, según comunicó Globo Esporte). En este contexto, el aviso del futbolista fue que le daría al club brasileño una semana de plazo para que se regularice la situación.

En caso de que esto no se resuelva, el futbolista de la selección guaraní se considerará como jugador libre y podría firmar un nuevo vínculo con cualquier club del mundo, además de exigirle a Corinthians el pago de su contrato, que había sido firmado hasta finales de 2026.

Si este último escenario se concreta y en los proximos días el ex futbolista de Defensa y Justicia y Racing logra la libertad de acción, desde Brandsen 805 tiene decidido ir por él. El interés no sería sorpresivo porque Rojas es un jugador que le gusta a la dirigencia azul y oro desde hace tiempo y con él se completaría el cupo de extranjeros del plantel.

El volante ya estuvo varias veces en el radar de Boca que busca un diez de jerarquía para potenciar su plantel. Incluso, las chances crecieron a mitad de año cuando se marchó libre de Racing, pero el destino que eligió fue el Timao. Aún así, en 2019, cuando estaba en el Halcón y volvió a sonar, no le cerró la puerta. "Si llega una oferta de Boca, la analizaré con mucho gusto. Me gustaría jugar en un grande. No hay que cerrarle las puertas a nadie. Sería un salto muy importante en mi carrera", declaró en diálogo con el programa radial Sector Bostero.