La Liga Nacional anunció el calendario de enero: cuándo se juega el clásico entre Olímpico y Quimsa

El Departamento de Competencias de la AdC confirmó los horarios de los partidos en el arranque del 2024.

La Asociación de Clubes anunció el calendario de enero de 2024 para la Liga Nacional de Básquet, la cual reanudará el lunes 8 con dos partidos: Independiente de Oliva vs. Obras Basket (a las 20.00) y Unión de Santa Fe vs. Boca Juniors (21.00).

Quimsa tendrá su debut en el 2024 el miércoles 10 de enero cuando reciba a Obras a las 22.10 en un encuentro que será televisado por TyC Sports. Mientras que Olímpico se presentará en el año al visitar a Regatas Corrientes el viernes 12 a las 21.

El clásico santiagueño entre Olímpico y Quimsa también ya fue programado. El Negro recibirá a la Fusión el lunes 22 de enero a las 22.10 en el estadio Vicente Rosales, partido que también será televisado por la cadena TyC Sports.

Calendario de enero:

Lunes 8

20.00 - Independiente vs. Obras

21.00 - Unión vs. Boca

Martes 9

20.00 - San Lorenzo vs. Argentino

21.00 - Gimnasia vs. Platense

Miércoles 10

20.00 - Independiente vs. Boca

21.00 - Oberá vs. Zárate

22.10 - Quimsa vs. Obras (TyC Sports)

Jueves 11

21.00 - Ferro vs. Argentino (DSports)

22.00 - Riachuelo vs. Instituto

Viernes 12

20.00 - Gimnasia vs. San Lorenzo

21.00 - Regatas vs. Olímpico

22.00 - Comunicaciones vs. Zárate

Sábado 13

21.00 - La Unión vs. Unión

21.10 - Boca vs. San Martín (TyC Sports)

Domingo 14

22.10 - Platense vs. Ferro (DSports)

Lunes 15

21.00 - Oberá vs. Unión

21.00 - Obras vs. San Martín (DSports)

Martes 16

21.00 - Zárate vs. Peñarol

Miércoles 17

21.00 - Regatas vs Independiente

Jueves 18

20.00 - Platense vs. Peñarol

21.00 - Zárate vs. Instituto

Viernes 19

20.00 - Ferro vs. Riachuelo

21.00 - Unión vs. Independiente

22.00 - Regatas vs. Gimnasia

Sábado 20

20.00 - Argentino vs. La Unión

Domingo 21

11.10 - San Lorenzo vs. Riachuelo (TyC Sports)

20.00 - Oberá vs. Gimnasia

Lunes 22

20.00 - Boca vs. La Unión

22.10 - Olímpico vs. Quimsa (TyC Sports)

Martes 23

21.00 - Peñarol vs. Unión

Jueves 25

20.00 - Obras vs. Zárate

21.00 - Ferro vs. Unión

Viernes 26

21.00 - Instituto vs. Oberá

22.00 - La Unión vs. Quimsa

Sábado 27

11.10 - Obras vs. Olímpico (TyC Sports)

Domingo 28

20.00 - Independiente vs. Oberá

21.00 - Comunicaciones vs. Quimsa

Lunes 29

20.00 - San Lorenzo vs. Olímpico

21.00 - Argentino vs. Zarate

Martes 30

21.00 - Riachuelo vs. Regatas

Miércoles 31

20.00 - Boca vs. Olímpico