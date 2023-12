María Becerra se fue del país tras la denuncia de sus vecinos de Vicente López

La "nena de argentina" tuvo un conflicto con por el uso indebido del espacio público y ahora se dio a conocer la reacción de la cantante.

María Becerra fue denunciada esta semana por sus vecinos del barrio de Vicente López y en las últimas horas se supo que hizo la cantante. Juan Etchegoyen contó que la intérprete fue denunciada por sus vecinos de Vicente López por el uso indebido del espacio público y ahora dio a conocer la reacción de la cantante. “Esta semana te conté que María Becerra fue denunciada por sus vecinos y me han contado en las últimas horas que la cantante se fue del país después de este episodio”, dijo el conductor. Y contó: “Yo quiero imaginar que esto se debe a una casualidad, quiero creer que Becerra ya tenía planificado este viaje y no se fue por esto qué pasó, aparte podría haberse ido a otra propiedad en Buenos Aires y no lo hizo”. “Becerra viajó en primera clase rumbo a Nueva York después que fue denunciada por sus vecinos del barrio de Vicente Lopez y abandonó su vivienda”, contó Etchegoyen y añadio: "También me decían desde la municipalidad del distrito que no quedó nadie en el lugar. Se fueron todos, hasta sacaron la garita de seguridad”. Y destacó: “Algunos dicen que luego de este conflicto barrial decidirá vivir en otro lado y para saber eso habrá que esperar por lo menos que la intérprete retorne al país”.