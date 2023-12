Rosina le chupó los pies a Sabrina en GH y descolocó a la casa: "Soy traviesa"

Rosina Beltrán, la joven uruguaya, sorprendió a todos en Gran Hermano al protagonizar un momento "hot" con Sabrina Cortéz mientras jugaban muy al límite en el sillón de la casa.

Los días transcurren y los integrantes de la casa de Gran Hermano se van conociendo cada vez más, entablan charlas más profundas, pero a su vez, comienzan a "desconocerse". En este contexto, dos de las mujeres más populares del reality, Rosina y Sabrina, la archienemiga de "Furia", protagonizaron un momento sumamente candente cuando la uruguaya le chupó los pies a su compañera y dejó a todos en shock.

La inusual situación se produjo mientras las influencers se encontraban en el sillón junto a Emma Vich, Zoe Bogach, Nico Grosman y Lucía Maidana. En medio del juego, la joven uruguaya, que reveló que antes de entrar a GH tuvo una relación con Joel, el "azafato", tomó la decisión sorprendente de chuparle el pie a la modelo, dejando a todos sus compañeros atónitos ante la escena.

"¿No te da asco?", preguntó Sabrina mientras Rosina le olía los pies. "¿Los tenés limpios o no?", indagó su compañera, a lo que la mendocina respondió que "sí". "No tenés olor a pata. ¿Por qué me daría asco? Es como besarte la mano", explicó la modelo.

Los "hermanitos" que estaban presentes durante la escena alentaron a sus compañeras a continuar. "Ay, no sé, porque sudora más", comentó Emma. "Va por el piso", agregó una de las chicas, mientras Nico pidió: "Dale, mordé".

Haciéndole caso al resto de los integrantes, Rosina mordió un dedo, le dio un beso en la planta del pie y luego decidió chuparlo, y sus compañeros no podían creer lo que veían. "Igual no voy a chuparle el pie, porque es demasiado. Animarme, me animo...", dudaba Rosina. "Dale, chupá, ya fue", exigió Sabrina y arriesgó: "Mirá si me calienta, boludo".

"Dale, si dijiste que te gusta chupar pies", insistió el peluquero, mientras Rosina comentaba: "Va a salir que me gusta chupar pies y no me gusta".

Mientras presenciaban la escena, los concursantes hacían bromas acerca de lo que estaban viendo. "Morocha loca besa pies de rubia y termina mal", comentó Nicolás, mientras la uruguaya sumó: "¿Traviesa? Soy traviesa".