Compre sin IVA: hasta cuándo regirá el programa y qué buscará proponer Javier Milei

La medida nacional reembolsa el 21% en adquisiciones de productos de la canasta básica mediante el uso de tarjeta de débito.

“Compre sin IVA”, el programa que se inició el 18 de septiembre con el objetivo de reembolsar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en compras de productos esenciales realizadas con tarjetas de débito, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023, según anunció el Ministerio de Economía. De todas formas, está la posibilidad de que Javier Milei añada una prórroga, aunque no existe información oficial al respecto en ninguno de sus decretos presentados hasta el momento. Cabe recordar que el presidente votó a favor del proyecto de ley que busca darle continuidad al programa, cuando ocupaba una banca en Diputados. Compre sin IVA: qué pasará con el programa en 2024 El presidente Javier Milei junto a la vicepresidente Victoria Villarruel votaron a favor del proyecto “Compre sin IVA” tratado el 10 de octubre en la Cámara baja, cuando aún eran diputados. La iniciativa fue enviada al Senado y contempla la continuidad de la devolución del IVA que ya está funcionando por decreto. De esta manera, hasta que no sea tratado en el recinto, el programa que reintegra el 21% de las compras regirá hasta el 31 de diciembre de 2023. Qué es el programa Compre sin IVA Este programa reembolsa el 21% del gasto en bienes de consumo común realizados con tarjetas de débito en establecimientos minoristas o mayoristas, con un límite máximo de $18.800 por mes. Está dirigido a varios segmentos de la población, como jubilados, pensionados, empleados domésticos, beneficiarios de asignaciones universales por hijo o embarazo, monotributistas y empleados en relación de dependencia, siempre y cuando sus ingresos mensuales no superen seis veces el salario mínimo, vital y móvil.