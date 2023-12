Coti Romero contó la polémica actitud que tuvo la China Suárez con la ex de Lauty Gram

La correntina reveló en el Bailando 2023 el problema que hubo entre la actriz y la tiktoker en una fiesta.

La China Suárez y Lauty Gram ya no esconden su romance y esto desató todo tipo de comentarios. Si bien ambos se encuentran en Miami, en las últimas horas se dio a conocer una polémica actitud que habría tenido la actriz con Madison, ex pareja del cantante. En el streaming del Bailando estaba Madison y tras la presentación de Marcelo Tinelli, fue Ángel de Brito quien reveló que la China Suárez la echó de algunos lugares, por lo que le cedieron la palabra a la tiktoker. "La he visto, me la he cruzado en varios lugares", expresó la tiktoker cuando Marcelo Tinelli le preguntó si conoce a la China Suárez. Acto seguido, Coti Romero intervino en la conversación y contó que ella fue parte de una fiesta, donde la China tuvo un encontronazo con la influencer. "La China la quiso apurar a Madison y a la hermana, que está con nosotros acá, y yo justo la estaba viendo. El seguridad la tuvo que sacar", sentenció la ex Gran Hermano exponiendo a la actriz que está actualmente en pareja con Lauty Gram.