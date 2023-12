Solidaridad en tiempos de crisis: elaboró panes para regalarles a familias numerosas para las fiestas

Florencia recibió donaciones y pudo preparar 80 panes dulces que luego ofreció en la calle a aquellas familias que lo necesiten. “La situación está difícil y hay mucha gente que necesita ayuda”, indicó.

“Pienso en aquellas personas que tienen una familia numerosa, que le es difícil llegar a fin de mes y quiero ayudarlos a pasar bien las fiestas”, contó Florencia Taboada a Diario Panorama sobre la iniciativa que tuvo para estas fiestas de fin de año.

La joven, que cuando puede realiza acciones solidarias para ayudar a quienes más lo necesitan, publicó hace unos días en sus redes sociales la idea de elaborar panes dulces para luego regalarlos a las familias que lo necesiten. La respuesta de sus seguidores fue instantánea y le donaron ingredientes, dinero, gaseosas o productos que aportaban la propuesta solidaria.

“La cocina es uno de mis hobbies y hace poco me compré una máquina que me ayuda en la elaboración de panificados. Eso, con la ayuda de mis seguidores, me permitió preparar 80 panes”, relató Florencia y agregó “estamos desde esa mañana y ya nos quedan muy pocos, lo que demuestra que la gente necesita de este tipo de ayuda”.

“Siempre me ha gustado ayudar a la gente, darle una mano en esta situación que es tan difícil para todos. Por eso trato de viralizar este tipo de acciones, no sólo para recibir ayuda de mis seguidores en las redes sociales, si no para que la gente replique este tipo de acciones. Hay muchas familias que lo necesitan”, expresó Florencia.

“La gente me ha donado de todo; harina, huevos y otros ingredientes. Otros me han donado gaseosas y un conocido negocio me ha donado vasitos plásticos para que la gente hoy pueda brindar y recibir bien el año”, relató la joven al tiempo que agradeció la ayuda recibida.