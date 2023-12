Insúa confirmó que San Lorenzo tiene cerradas tres incorporaciones

El entrenador del Ciclón dio a conocer los nombres que se sumarán a su equipo.

El DT de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, confirmó hoy que el club tiene "acordadas" las incorporaciones del defensor colombiano Jhohan Romaña, el volante Eric Remedi y el delantero Cristian Tarragona.

"Romaña me había llamado la atención de los partidos que jugó con Olimpia, en Paraguay, y no se me había ocurrido en el primer listado de incorporaciones. Y un día (Néstor) Ortigoza me preguntó si me gustaba. Le dije que sí, que lo vayan a buscar", dijo Insúa en declaraciones al programa "Relatores" de la AM 750.

"También llegamos a un acuerdo con Eric Remedi y se logró la continuidad de (Facundo) Altamirano. Hablé con Tarragona y tiene todo acordado con el club. Seguiremos buscando jugadores para el mediocampo y delanteros", indicó el entrenador de San Lorenzo.

Cristian Tarragona

Por otra parte, Insúa señaló que el arquero Augusto Batalla tiene grandes posibilidades de continuar su carrera en el fútbol europeo.

"Casi seguro que Batalla se va. Perdemos un jugador muy importante. Fue un ejemplo de comportamiento adentro y fuera de la cancha. Cuando llegué no había jugado un solo partido en el campeonato, creo que jugó por Copa Argentina, pero ya lo tenía visto de River, y del Sudamericano con Argentina; siempre me pareció un gran arquero", señaló Insúa.

"Batalla tuvo una temporada excelente, con la valla menos vencida del torneo. Dejó una gran imagen. Y para jugadores que se comportan como Batalla, las puertas del club deben estar siempre abiertas", agregó el Gallego.

Insúa intentará "mantener la mayor cantidad de jugadores posibles" para afrontar las diferentes competiciones del año, con la Copa Libertadores como máxima aspiración.

Johan Romaña

"Para el club es un desafío muy importante. Nunca dirigí a San Lorenzo en Copa Libertadores. En nuestra primera experiencia ganamos la Copa Sudamericana y ojalá se pueda concretar este desafío. Es el torneo más importante de Sudamerica. Es muy compleja, hay 8 u 10 equipos que arrancan como candidatos. Haremos una preparación intensa", destacó el ex volante de San Lorenzo e Independiente.

Insúa dijo que está en contacto "permanente" con la dirigencia para concretar más incorporaciones y también le dará continuidad a los juveniles del club.

"Hay una muy buena base de jugadores jóvenes que son patrimonios del club. Ya tienen varios partidos, entre 40 y 60 partidos, entonces somos optimistas de cara al futuro", señaló Insúa.

Eric Remedi

"Hay que mejorar el volumen de ataque, la posición de pelota en el campo rival, y tener mayor cantidad de recursos cuando un rival se defiende en el último cuarto de cancha. El equipo ya tiene una filosofía de juego, una metodología de entrenamiento. Tenemos que seguir evolucionando. Intentaremos fortalecernos de mitad de cancha hacia adelante, en el ataque y la creatividad del juego", cerró Insúa.