Sachayoj: un joven es desfigurado tras un salvaje ataque a la salida de un boliche

El hecho se registró pasada las siete de la mañana en la zona sur de esa localidad del departamento Alberdi.

Este lunes a la madrugada se produjo una salvaje pelea en la localidad de Sachayoj, a la salida de un local bailable.

Fuentes policiales confirmaron que el hecho se registró pasadas las siete de la mañana en la zona sur de la localidad.

El agresor, de 45 años, bajo los efectos del alcohol golpeó salvajemente a un joven de 35 años identificado como Miguel Rojas.

De inmediato, allegados al agresor -de quien trascendió es dueño del local bailable donde sucedió el ataque- lo trasladaron en un vehículo particular a su domicilio para que la situación no pasara a mayores y no ocurrieran represalias en su contra.

En tanto que el joven agredido fue trasladado al hospital donde le efectuaron puntos de sutura por el corte que sufrió en su rostro.

Intervino en el hecho personal de la comisaría de Sachayoj.