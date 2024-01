La China Suárez se hartó de las críticas: “Acostúmbrense o rajen”

A través de un posteo de Instagram, la actriz hizo un descargo en el que apuntó contra sus haters.

La China Suárez dejó en claro que no tolerará más las críticas de los usuarios de redes sociales que la atacan por su forma de vestirse u opinan sobre su cuerpo. “Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres”, arrancó diciendo en un posteo de Instagram como respuesta a los comentarios negativos y despectivos que recibió la última publicación que compartió en su perfil.

Luego, dejó en claro que no necesita la aprobación de nadie. “Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”, agregó de forma contundente.

Todavía molesta por los comentarios agresivos, la ex de Rusherking invitó a los haters a que no interactúen más en sus redes o que le pongan un freno a sus cuestionamientos. “(Tengo) 31 años y muy bien vividos. Esto recién empieza, así que vayan acostumbrándose o rajen de mis redes. Con amor”, completó.