"Las ventas de fin de año no han cubierto las expectativas"

Así lo expresó durante un contacto con Radio Panorama el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz.

El balance realizado por los comerciantes tras las fiestas de fin de año no ha sido bueno. Así lo reveló Víctor Paz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio durante un diálogo con "Buen Día Santiago".

Paz reveló que "no se han cubierto las expectativas de los comerciantes" y agregó la particularidad de que este año, se vendió más para el 31 de enero, que en la previa de la Navidad.

"Generalmente el 23 de diciembre es el día de mayor venta del año. Hay que tener en cuenta los precios y la remarcación, hay comerciantes que tuvieron que corregir los precios para el 31 por las bajas ventas".

Paz agregó que en algunas ocasiones "se han subido los precios sin razón, por especulación, y al ver que no vendían los comerciantes bajaron los precios. Pero las expectativas no se cubrieron, no se vendió lo que se esperaba".

El escenario post-festividades plantea un desafío de ajustes y estrategias para el sector comercial, que no es ajeno a la compleja situación económica que atraviesa el país.