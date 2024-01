Eduardo Menem: "El desafío de lograr estabilizar al país va a ser muy difícil”

El exsenador nacional se comunicó con el programa "Buen Día Santiago" en Radio Panorama.

El exsenador nacional Eduardo Menem se comunicó con el programa "Buen Día Santiago" en Radio Panorama: "La economía de la Argentina, en la actualidad, está devastada, con una pobreza cercana al 50% y una inflación de más del 100%".

"Sacar adelante al país será una tarea dura y difícil para el nuevo gobierno de Javier Milei, pero es indispensable y urgente", agregó.

Por otro lado, Menem contó: "Pase las fiestas con mi hijo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Neme. Siempre estoy a su disposición, pero en cuanto a lo político él toma sus propias decisiones de acuerdo a su propio criterio".

En está línea, consultado por si no tuvo algún reparo en que su hijo se sume a LLA, cuando la familia es de raíz peronista, el exsenador dijo: “No, porque hace rato el peronismo dejó de ser tal, el kirchnerismo lo colonizó. Participar en política en el peronismo era estar de acuerdo con el kirchnerismo y yo nunca estuve de acuerdo. Él (Martín Menem) ya tiene 48 años y cada cual elige su rumbo. Me encantó que se dedique a la política, porque me acompañó mucho y siempre hice un llamado a los jóvenes para que se metan en política. Si no participan pudiendo hacerlo de alguna manera, después que no se quejen de los gobiernos que les tocan”.

Además, sobre Javier Milei, sostuvo: “Tiene condiciones; es un hombre culto, estudioso, que se destaca en conocimientos económicos. En él vi a un luchador que no le teme a los riesgos, una cualidad que se está necesitando en este momento que vive el país. El desafío de lograr estabilizar al país va a ser muy difícil”.