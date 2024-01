Gimnasios, otro rubro que busca amoldarse a la crisis económica

Muchos ofrecen promociones o descuentos para los socios, todo para que la gente mantenga la práctica de una actividad fìsica controlada, pese a las complicaciones de la economía.

Que la crisis económica del país dificulta el día a día es una realidad que nadie desconoce. Noticiero 7 habló con representantes de algunos gimnasios de la ciudad, quienes indicaron que son un rubro que no escapa a la crisis económica.

Marta Cartier, entrenadora de un gimnasio de la zona centro, destacó que deben amoldarse a la realidad ofreciendo promociones, como por ejemplo, las populares 2x1 que ofrecieron en diciembre y para que la gente continúe con la actividad, en enero podrían ofrecer la misma modalidad pero en 3x2 o 4x3, como para facilitar los entrenamientos entre grupos de amigos también.

También destacó que desde hace un tiempo se ha observado un crecimiento en lo que es la toma de conciencia en la importancia de la actividad fìsica diaria. “Mucha gente opta por el atletismo, los aparatos, natación o cualquier deporte. Si uno va al parque, puede ver a mucha gente caminando o trotando, muchas veces sin importar la temperatura”, destacó Cartier.

A su vez, Ángel Lorenzo, encargado de un gimnasio de la zona norte de la Capital, explicó, “siempre tenemos el objetivo de tratar de matnener el precio de la cuota o por debajo de lo sugerido en relación a las cuotas de otros gimnasios, para de esta manera mantener nuestros clientes fijos y sumar nuevos”.

“Son comprensibles los aumentos de las cuotas en los de más gimnasios porque mantener uno es caro. Por eso hacemos hincapié en la cantidad de socios que tenemos y no tanto en el monto de la cuota”, remarcó y agregó “mucha gente acostumbra a cortar con el entrenamiento para retomarlo en enero o febrero. Lo ideal es no cortarlo y darle continuidad y mantenerse con el cuerpo activo, dado que no es recomendable dejar el cuerpo en reposo”.