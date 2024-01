El kirchnerismo quiere que la Boleta Única sea debatida en el Senado junto con la Ley Ómnibus que elimina las PASO

“Vamos a tratar algo acá que en Diputados quieren quitar y genera una discusión contradictoria”, argumentaron desde el interbloque cristinista.

Mientras que el oficialismo libertario y la oposición no cristinista se prepararan para dictaminar este miércoles el proyecto de Boleta Única de Papel en el Senado, con el fin de sancionar la iniciativa —aprobada en 2022 en Diputados— el jueves de la semana próxima, el kirchnerismo realizó una reunión virtual este martes y tomó una primera definición que anticipa un rechazo —previsible— rotundo: quiere que la Cámara baja trate primero la Ley Ómnibus, que incluye la derogación de las PASO, y luego discutir ambos textos en conjunto en la Cámara alta.

“Vamos a tratar algo acá que en Diputados quieren quitar y genera una discusión contradictoria”, aseguraron desde el interbloque que comanda el formoseño José Mayans, quien responde sin chistar al mandatario casi eterno Gildo Insfrán y es uno de los jerarcas kirchneristas que siempre estuvo en contra de cualquier debate sobre boleta única.

En la bancada cristinista además reconocieron a este medio que la finalidad del oficialismo y el resto de la oposición es “volver a mostrar que tienen entre 37 y 39 senadores para dejarnos derrotados de nuevo y pegados a un estilo confrontativo y sin ningún tipo de entendimiento mínimo en el Congreso”. De hecho, en el propio interbloque hay posturas diversas sobre qué tan a fondo hay que oponerse ante la flamante gestión libertaria.

Semanas atrás este medio contó, luego la votación de autoridades en la Cámara alta, que el cristinismo tuvo su primera interna por la estrategia legislativa adoptada, la cual derivó en un duro golpe a un espacio que es la primera minoría en el Senado, con 33 integrantes, cuatro menos que el quorum y la mayoría absoluta del Cuerpo.

“Hay algunos que no quieren integrar las comisiones o que, sin explicaciones, sugieren oponerse a todo sin escuchar y que la economía de -Javier- Milei haga lo suyo. No podemos dejar esta imagen siempre. Puede llegar a ser cada vez peor para nosotros. El Gobierno está mareando al Congreso y hay que encontrar otro tipo de camino. Hay cosas en juego que no podemos olvidarnos”, advirtieron desde otro despacho con línea directa a un gobernador.