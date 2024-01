Julieta Poggio estaría de novia: quién es su nueva conquista y cómo se conocieron

En medio de los festejos de año nuevo, encontraron a la ex "Gran Hermano" muy acaramelada bailando con un misterioso hombre y las imágenes revolucionaron las redes.

Después de que Julieta Poggio se separara de Lucca Bardelli, tras su salida de "Gran Hermano", la finalista fue relacionada sentimentalmente con varios hombres del espectáculo. Pese al insistente deseo de los seguidores de verla de novia con Marcos Ginocchio, los jóvenes aclaran una y otra vez que tienen una amistad muy ensamblada. En las últimas horas, la actriz de "Coqueluche" fue vista junto a un misterioso hombre en Punta del Este, caminando muy abrazados al lado del mar.

Para la celebración de Año Nuevo, la modelo viajó a Punta del Este, donde había viajado por trabajo y se quedó para recibir el 2024. Allí, fue vista por un grupo de personas en un boliche de la ciudad y le tomaron varios videos, que luego compartió la cuenta especializada en farándula "Lo Más Popu". En los clips, se ve claramente a Juli bailando muy acaramelada con un hombre, al que abraza y se ríen.

Pero eso no es todo, sino que en un posterior video que posteó el portal de chimentos, se los ve a ambos caminando a la orilla del mar, abrazados y charlando muy cerca. Asimismo, el usuario se encargó de develar la identidad del misterioso acompañante: " El desconocido se llama Fabri Maida, me dicen que es amigo del novio de la mejor amiga de Juli". Además, adjunta una fotografía en donde se ve que "Julipo" le puso "me gusta" en su última publicación.

De acuerdo con las imágenes que se ven en el Instagram de Julieta Poggio, su vestimenta coincide con lo que se ve en los clips junto al hombre en cuestión, por lo que indudablemente se trata de ella.

Aunque las imágenes que se viralizaron en las últimas horas podrían indicar que la modelo finalmente habría elegido darle una chance al amor, poco se sabe del chico que la acompaña en los videos. Por lo que para conocer más acerca de este vínculo habrá que estar pendientes a las redes sociales de la mediática.

Julieta Poggio