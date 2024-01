Dakota Johnson sorprendió al confesar cuál es su prioridad en la vida

La actriz, Dakota Johnson, le reveló a Wall Street Journal cuál es su prioridad en la vida y los métodos que utiliza para llevarla adelante.

Ser feliz, concebir hijos, viajar, comer; cada uno encuentra felicidad en las diferentes cosas de la vida. En su caso, la actriz, Dakota Johnson, pareja de Chris Martin e hija de Melanie Griffith, que se hizo famosa por la trilogía de 50 sombras de Grey dijo hace unos días sostuvo ante The Wall Street Journal Magazine que su prioridad en la vida es dormir, e indicó lo que realiza para conciliar mejor el sueño.

“No soy funcional si duermo menos de 10 horas. Dormir es mi prioridad número uno en la vida. Puedo dormir 14 horas seguidas”, explicó Johnson. “No tengo una hora fija para despertarme. Depende de lo que esté pasando en mi vida. Si no estoy trabajando, si tengo un día libre el lunes, dormiré todo lo que pueda”, agregó.

Dakota Johnson

Además del descanso, la protagonista de Cincuenta sombras de Grey dedica parte de su jornada a la meditación. “La practico dos veces al día. Hago meditación trascendental. Últimamente me dedico mucho a la respiración y eso me ha ayudado mucho con la ansiedad”.

Cabe destacar que Johnson hizo su debut como actriz en la película Crazy in Alabama (1999). Tuvo papeles secundarios en las películas The Social Network (2010), Beastly (2011), 21 Jump Street (2012), The Five-Year Engagement (2012) y Need for Speed (2014).

Dakota Johnson