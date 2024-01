"Pedimos a los legisladores de todas las provincias que no voten las retenciones a las economías regionales"

Juan Pablo Karnatz, dirigente de CRA, expresó durante un contacto con Radio Panorama que el 15% de retenciones que propone el plan económico de Milei afecta significativamente al algodón y la alfalfa, productos muy relevantes para el sector productivo de nuestra provincia.

Durante una entrevista con "Buen Día Santiago", Juan Pablo Karnatz, dirigente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), ofreció reflexiones sobre la situación económica actual en Argentina y las repercusiones de las medidas implementadas por el presidente Javier Milei.

Karnatz admitió la complejidad de arreglar la macroeconomía en un contexto de déficit fiscal, afirmando que ajustar los precios relativos es esencial. "Arreglar la macroeconomía es doloroso cuando hay déficit fiscal e inflación. Hay que acomodar los precios relativos, basta mirar los países desarrollados para ver cuánto cuestan las cosas".

El dirigente de la CRA reconoció que "la emisión monetaria ha afectado significativamente al valor del peso argentino, generando dificultades para la ciudadanía". Aunque expresó desacuerdo con algunas medidas adoptadas, subrayó que el problema económico ya existía antes de las elecciones".

Karnatz también abordó las preocupaciones sectoriales "surgen preguntas sobre para qué hacer algunas cosas que no eran necesarias, como es el caso de las retenciones a las economías regionales, que deja el algodón colgado y esto para Santiago del Estero es muy importante. Por eso pedimos a los legisladores de todas las provincias que no voten este tipo de leyes, que creo no cambian en nada al ajuste fiscal que se está haciendo. En nuestro caso el algodón, pero también la alfalfa, que son exportables, sufren este 15% de retención. No se logró la unificación cambiaria, hay un dólar para exportar y otro para importar, y para importar se paga impuesto PAIS con lo cual tenes una diferencia importante. Teniendo en cuenta esto, aumentan los insumos, que ya son caros, y ni hablar del combustible que se está acomodando para arriba como era previsible. Son plazas importantes en las que hay que ir gastando para seguir trabajando".

En otro tramo del diálogo destacó la falta de unificación cambiaria y la existencia de un dólar diferencial para exportación e importación, con impuestos adicionales para esta última. Advirtió sobre el aumento de los insumos, los costos del combustible y la necesidad de ir hacia una economía más abierta con un comercio exterior relevante para obtener los dólares necesarios.

"Tenemos que ir a una economía más abierta con un comercio exterior más importante que nos va a dar los dólares necesarios para afrontar nuestras cuentas. Los países son Estados soberanos y las deudas que contrajeron otro gobiernos hay que pagarle", expresó.