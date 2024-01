Leucemia mieloide crónica: cómo esde la enfermedad que afecta a Wanda Nara y cuál es su tratamiento

La mediática fue diagnosticada en julio de del año pasado y se encuentra siguiendo un tratamiento en Argentina y Turquía.

La leucemia es un grupo de enfermedades oncohematológicas que se originan en las células primitivas productoras de glóbulos blancos. Se dividen en agudas (que se desarrollan rápidamente) y crónicas (que lo hacen lentamente) y, a su vez, en mieloides y linfoides, según el tipo de glóbulo blanco.

Cada una tiene diferentes abordajes terapéuticos y pronósticos y la linfocítica crónica es el tipo de leucemia más frecuente en adultos, representando más del 30 por ciento de los casos. Aunque las leucemias no son prevenibles, comparten muchos aspectos, como la importancia de la detección a tiempo y del acceso al tratamiento más indicado para cada tipo y estadio de enfermedad.

Hace unos días, Wanda Nara compartió en sus redes sociales una reflexión antes de que termine el 2023 y, junto a varias fotos de su familia, mostró por primera vez el certificado donde se confirma el tipo de leucemia que tiene. En julio de este año, la mediática fue internada y, si bien había rumores acerca de la enfermedad que padecía, recién reveló su diagnóstico tres meses después.

“Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en FUNDALEU por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”, se lee en el documento que lleva la firma del doctor Miguel A. Pavlovsky de la Dirección Médica de FUNDALEU.

Qué es la leucemia

“La leucemia linfoblástica aguda es el tipo de cáncer más común durante la niñez”, aclara el doctor Guillermo Drelichman (M.N. 56.803), hematólogo pediatra y agrega que en la Argentina hay muchísimos centros y experiencia en tratar a personas con leucemia. También hay experiencia en trasplante de médula, pero no todos los pacientes con este diagnóstico lo precisan.

“El rango normal de glóbulos blancos en hemograma es de 4 mil a 11 mil por cm3. Obviamente que a un hallazgo de más o de menos es necesario estudiarlo a fondo. Hay infinidad de causas que alteran un hemograma”, advierte Miriam Méndez (M.N. 114.480), jefa del Banco de Sangre del Hospital Alemán, especialista en Hemoterapia e Inmunohematología.

“Tras el diagnóstico, el tratamiento debe iniciarse idealmente dentro de los pocos días posteriores, mientras que los tiempos del Estado, de las obras sociales y de las prepagas muchas veces se miden en semanas. En esta enfermedad, el paciente no tiene ese tiempo de espera, la vida se le escurre de las manos si no recibe a tiempo el tratamiento para frenar la multiplicación descontrolada de células malignas, eliminar las existentes, lograr la remisión completa y esperar a que ésta no regrese”, remarca Fernando Piotrowski, Director Ejecutivo de la Asociación Leucemia Mieloide Argentina (ALMA).

Cuáles son los síntomas de la leucemia

Fatiga, fiebre que no baja, infecciones a repetición, moretones o sangrado sin causa son síntomas algo inespecíficos, pero podrían, eventualmente, ser manifestaciones de una leucemia y, más específicamente, de la mieloide aguda (LMA), que es la más frecuente en adultos.

“La dificultad con estos signos y síntomas de leucemia es que algunos son poco específicos, confundibles con otros cuadros y es poco probable que hagan que la persona vaya a la guardia a hacerse estudios. Por eso, las oportunidades de concientización tienen que contribuir, justamente, a que la comunidad pueda identificar aquello que oriente a la detección y la gente vaya al médico”, sostuvo la doctora Beatriz Moiraghi (M.N. 67.626),

La médica de planta del Hospital Ramos Mejía añadió: “Luego, allí se confirmará o no el cuadro con un análisis de sangre y estudios específicos, pero es importante no dejar pasar tiempo valioso para intentar controlar la evolución de estas enfermedades”.

Leucemia: hay cada vez más tratamientos efectivos sin quimioterapia

En el Congreso Europeo de Hematología (EHA), que tuvo lugar días atrás en Ámsterdam hace unos meses, se dieron a conocer resultados de una investigación que abre un nuevo capítulo en los avances contra la leucemia. El estudio en cuestión, demostró que la combinación de medicamentos –libre de quimioterapia- permite obtener la remisión de la enfermedad en menos de un año. En otros países, esta combinación ya se puede indicar como ‘primera línea’, es decir, que el profesional no debe esperar a que el paciente falle a otras terapias antes para indicar su administración.

“Enfermarse hoy de leucemia es muy diferente a haberlo hecho 15 años atrás. Para varios tipos de esta enfermedad estamos viviendo unos avances sin precedentes. Cada vez somos más optimistas, porque vemos que se sigue mejorando el pronóstico de estas complejas enfermedades oncohematológicas”, sostuvo Fernando Piotrowski, Director Ejecutivo de la Asociación Leucemia Mieloide Argentina, y paciente con un tipo de leucemia.