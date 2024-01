Coti Romero se descargó y rompió en llanto tras las nuevas reglas en el Bailando 2023

La participante del certamen se mostró enojada por el manejo del conductor y la producción, ya que cree que tendrían que haber echado a Charlotte Caniggia.

Coti Romero apuntó sin filtros hacia la producción tras las vacaciones de Charlotte Caniggia que perjudicó a todos los participantes del Bailando 2023. Luego de haber hecho su baile, fue sometida a las preguntas de Ángel de Brito que la llevaron al llanto. Asimismo, no dudó en afirmar que la hija del Pájaro Caniggia tiene privilegios, y es por eso que todavía no la echaron del certamen.

¿Qué le pasó a Coti Romero en el Bailando 2023?

Todo comenzó cuando Ángel le preguntó: ¿Por qué no contás las cosas que te pasan acá en el certamen?”. Posteriormente, le recordó: “¡El otro día te fuiste llorando de acá porque bailó Melody Luz y no querías que bailara, y querías que echarán a Charlotte!”.

“Si, si esa es la verdad”, afirmó la correntina. “¿Y por qué te enojaste tanto?”, le retrucó De Brito, intrigado: “Si las reglas desde la sentencia en adelante ¿Entonces por qué no se la eliminó a Melody? ¡Eso es lo que yo quiero saber!”, planteó la participante, disconforme con el trato preferencial que recibió Charlotte.

Para suavizar el momento, Tinelli agarró la posta, y aseguró: “¡No, no! ¡Tenía dos bailes, dos semanas e iba a quedar automáticamente eliminada si no venía! Entonces, bailó un solo baile Melody y después ahí. ¡Chau, eliminada!”. La exhermanita respondió: “Pero lo de Yeyo también estaba pautado antes. Entonces, si yo entiendo que Charlotte ya no estaba acá, directamente se la hubiera eliminado a Melody”.

Por su parte, Coti no pudo contener las lágrimas, y sentenció: "No quería llorar, pero hoy estuvimos haciendo unos trucos que hace rato quería hacer y no lo pude lograr lamentablemente, y me duele mucho, pero me preparé un montón para hacerlo. Si la gente viera como la mayoría de las parejas que estamos acá nos rompemos el lomo pensaría un poquito y diría: ‘Si, tiene razón. ¡No da que uno se tome unas vacaciones y el otro se está lastimando todo el cuerpo! ¡No es cualquier cosa esto!”.

Por último, Ángel de Brito acompañó el dolor de Coti Romero, y le hizo saber: “Esto que te pasa, Coti, pasa todos los años y es lógico que te pase porque los participantes llegan cansados, estresados. La final es muy agobiante y se vienen semanas muy intensas. Y si tienen la suerte de llegar a la final, van a tener que bailar todos los días al palo, varias coreos, pero me gusta que te muestres así genuina y con lo que te pasa. Es muy difícil bailar, es muy complicado”.