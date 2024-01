Crítica de "Yo, Capitán"

El director de "Gomorra" y "Pinocho" ganó el León de Plata en la Mostra de Venecia con este crudo retrato de dos jóvenes de Dakar que intentan llegar a Europa.

Ken Loach suele decir que los cineastas tienen la obligación de hurgar en las heridas que no han cicatrizado, y Matteo Garrone lo hace en la más sangrante que tiene Europa: la inmigración desde el continente más pobre del planeta, como ya hizo en 'Terra de Mezzo' (1996) y 'Ospiti' (1998). El director de 'Gomorra' (2008) se atreve a alejarse de la estética del cine social y plantea casi una superproducción que juega con la épica del paisaje para narrar la odisea de dos jóvenes senegaleses en busca del sueño europeo. Garrone arranca con una decisión cuestionable: estos chicos no huyen de la guerra ni el hambre, sino del aburrimiento, y su meta es convertirse en youtubers del primer mundo. Así nos va.

A partir de ahí comienza una aventura que torna en pesadilla con el descubrimiento de la violencia y la barbarie. El cineasta no señala a la política de ningún país europeo, no critica el poder, no genera ganas de rebelarse, pero mira él y nos obliga a mirar a nosotros. Y una vez que lo hemos visto es difícil permanecer indiferente, como lo es no sentirnos apelados en la placidez de nuestro privilegio. Eso tiene un valor.

Para entender el drama de quienes intentan llegar a las costas europeas.