Así lo consideró el senador Victor Zimmermann durante un diálogo con Radio Panorama.

El senador chaqueño Victor Zimmermann dialogó con "Buen Día Santiago", oportunidad en la que realizó diferentes apreciaciones en torno a la compleja actualidad política y económica del país y al rol de los parlamentarios al momento de crear consensos.

A pesar de las dificultades que atraviesa el país, el legislador consideró que "las crisis son una oportunidad, cuando las cosas andan bien es difícil hacer transformaciones".

"El interrogante es cual es el rol de cada uno. En la última reunión de gobernadores, cada uno de ellos habló y explicaron cuáles eran sus inquietudes mientras el Presidente dijo cuál es la situación del país. la síntesis fue generar gobernabilidad, y para eso hay que crear instrumentos de políticas publicas que lo permitan", indicó Zimmermann.

Consultado en torno a la incertidumbre de la ciudadanía por la actualidad económica del país, consideró que es "una reacción humana. Cuando comparamos el comportamiento de los precios, la perdida del poder adquisitivo y los salarios".

Por otra parte, llamó a "no mirar el DNU de manera individual, sino como un conjunto de medidas económicas y sociales. No podemos seguir como estamos, con déficit fiscal, endeudamiento, caída del salario y de la productividad. Estamos en emergencia".

"Hay gente que no llega al día 15 del mes, tenemos 4 millones de chicos que no se alimentan correctamente. El problema no es solo el empleo de calidad sino la alimentación. Eso está juego. Hay que compatibilizar un conjunto de normas, la propuesta electoral que hizo Milei ahora la está llevando a cabo, esperamos que los resultados sean los esperados. Tenemos que ayudar, es un presidente que recién empieza. Estamos dispuestos a trabajar las horas que sean necesarias", dijo finalmente.