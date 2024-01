Qué dijo Mourinho sobre la posibilidad de dirigir al seleccionado de Brasil

El entrenador portugués salió al cruce de los rumores de un supuesto ofrecimiento para hacerse cargo de la Verdeamarela.

El afamado entrenador portugués José Mourinho, actualmente en la Roma de Italia, negó hoy que haya recibido un ofrecimiento para ser el director técnico del Seleccionado brasileño de fútbol, luego de que el Italiano Carlo Ancelotti, quien era el máximo candidato, renovó con el Real Madrid.

"Brasil no me llamó para ser el nuevo entrenador. Le dije a mi agente que no hable con nadie mientras yo sea el entrenador de la Roma", indicó el portugués de 60 años.

Mourinho, ganador de dos Liga de Campeones, con Porto de Portugal e Inter de Italia, quiere mantener su lealtad con el club que lo tiene contratado.

"Confío ciento por ciento en los propietarios de la Roma. Siempre les informe sobre las propuestas recibidas, como cuando me llamó Portugal y el club árabe en el verano pasado", enfatizó el ex DT de Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham y Benfica, entre otros clubes, indicó RMC Sports.

En el seleccionado de Brasil , tras la marcha de Tite, luego de ser eliminado en cuartos de final del Mundial de Qatar por Croacia, asumió Ramón Menezes y dirigió tres partidos.

El pasado mes de julio fue sustituido por Fernando Diniz, que siguió siendo entrenador del Fluminense, como interino, pero la CBF rápidamente debe contratar un DT para la Copa América que comenzará el 20 de junio y luego para la continuidad de la eliminatoria de cara al próximo mundial de 2026.