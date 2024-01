El puesto que busca reforzar Boca en este mercado de pases

La dirigencia xeneize sigue trabajando para potenciar el plantel.

El Consejo de Fútbol de Boca sigue trabajando en el mercado de pases tras el inicio del ciclo de Diego Martínez como entrenador y mientras cierran a Cristian Lema como primer refuerzo, en paralelo trabajan en las llegadas de Kevin Zenón y Éver Banega, que se enfrió por la aparición de Newell's. Sin embargo, la dirigencia no se queda conforme solo con eso y apunta a sumar un volante central que se caracterice por la marca.

Desde la salida de Alan Varela al Porto a mediados del año pasado, el Xeneize aún no encontró un mediocampista central que se adueñe del mediocampo. Durante la última temporada, el ex entrenador Jorge Almirón probó con Jorman Campuzano, a quien pidió para que vuelva de un préstamo en Turquía, pero el colombiano no pudo asentarse y terminó perdiendo el lugar. Ante esa situación, el que terminó como cinco posicional fue Ezequiel Fernández.

El juvenil disputó la etapa final de la Copa Libertadores en ese lugar, pero no es el típico mediocampista recuperador. Incluso, con Martínez en Tigre, Equi jugó más bien de doble cinco o interno, porque el encargado de la marca y los relevos era Sebastián Prediger. A este panorama se suma es que la continuidad del colombiano no es definitiva porque su representante le busca equipo pese a que tiene contrato hasta junio de 2025.

Las otras alternativas con las que cuenta Boca en esa posición son Guillermo Fernández, que tanto con Almirón como en la etapa de Sebastián Battaglia jugó algunos partidos como cinco, pero no es su puesto original, y en las inferiores asoma Mauricio Benítez, quien brilló en el conjunto sub-20 campeón de América y el mundo el año pasado y está realizando la pretemporada con Primera, pero hasta ahora no debutó.

Pero un detalle que no se puede pasar por alto es que Martínez no contará con Equi por las primeras cinco fechas de la Copa de la Liga, al igual que sucederá con Nicolás Valentini, Valentín Barco, Cristian Medina y el tercer arquero Leandro Brey. Es que los cinco serían convocados al Preolímpico Sub-23 por Javier Mascherano que finalizaría el 11 de febrero.

En cuanto al nombre apuntado para incorporar, aún no trascendió. A fines del año pasado se supo que Wilmar Barrios fue ofrecido, pero el colombiano de 30 años que brilló con la azul y oro tiene contrato con Zenit hasta junio de 2027 que lo pagó 15 millones de dólares en enero de 2019 y por el momento no corre. A su vez, el ex Argentinos Juniors Fausto Vera, que se desempeña en Corinthians y sonó varias veces para e Xeneize, está muy cerca de pasar al Flamengo.

Zenón, el otro volante por el que negocia Boca

Además de un cinco, el Xeneize hace un tiempo, desde antes de que llegara Martínez, está detrás del zurdo Kevin Zenón que juega en Unión. Incluso, este miércoles en diálogo con TyC Sports, Luis Sphan, mandatario del Tatengue, detalló cómo avanzan las charlas: "Tenemos una diferencia entre nuestra solicitud y lo que ofrecieron; si bien no es chica, tampoco es grande: Boca nos ofreció 3 pero queremos 4 millones de dólares por el 80% de Zenón".