Quimsa disputará la segunda ventana de la Basketball Champions League Americas en Buenos Aires

La Fusión volverá a enfrentarse en el certamen continental ante San Pablo de Brasil y Nacional de Uruguay entre el 26 y 28 de enero.

La organización de la Basketball Champions League Americas anunció que los partidos del Grupo B, originalmente previstos para disputarse en Uruguay del 17 al 19 de enero de 2024, ahora se jugarán en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el Estadio de Obras Sanitarias, del 26 al 28 de enero de 2024.

El orden de los juegos seguirá siendo el mismo (Nacional vs. Quimsa, Quimsa vs. São Paulo y Nacional vs. São Paulo). Los horarios se darán a conocer más adelante.

Inicialmente se había anunciado que dichos compromisos se jugarían en Uruguay, pero la sede tuvo que ser modificada debido a que el plan de mejoras y acondicionamientos a los estadios propuestos por el equipo anfitrión, no podrán completarse en el tiempo requerido para cumplir con los estándares de la competición.