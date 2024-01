Sergio Massa se reunió con la CGT y análizaron el paro general contra las políticas de Javier Milei

Ocho dirigentes cegetistas compartieron este jueves un asado con el ex candidato presidencial para analizar la situación política y económica del país.

Fue un reencuentro reservado en medio de las dificultades de Javier Milei para avanzar con sus reformas: la CGT y Sergio Massa mantuvieron este mediodía un extenso encuentro para analizar la situación política y económica del país, pero, más allá de coincidir en un diagnóstico crítico del Gobierno, el ex candidato les marcó sus diferencias por el “apuro” en declarar un paro general a tan poco tiempo de que asumió el Presidente. Si bien reconoció “la presión de la gente” contra el ajuste, el ex ministro de Economía les dijo: “Si a 45 días le hacés un paro general, a los 90 días, ¿qué hacés? ¿Un bombardeo?”. El comentario despertó risas, pero a algunos dirigentes no les gustó.

De todas formas, Massa aceptó la propuesta de sumarse a una “mesa de debate” que quiere conformar la central obrera para “mostrar que hay un camino distinto al ajuste y la devaluación” que propone el Gobierno. A esa estructura también serán invitados gobernadores y legisladores de Unión por la Patria, además de empresarios, porque la CGT imagina que será una plataforma para debatir propuestas que va a presentar como alternativa a las que impulsa La Libertad Avanza.

“Lo invitamos a Sergio por haber sido el candidato a Presidente que representa a 11,5 millones de argentinos que lo votaron y creen que hay otro camino”, dijo uno de los sindicalistas que participó del encuentro. De todas formas, reveló que Massa aceptó incorporarse a la “mesa de debate” de la CGT, pero les aclaró: “Ya no tengo pretensiones. Estoy para ayudar y aportar ideas y toda la información de trabajo que haga falta, pero no desde el liderazgo político”.

La reunión, pedida por la CGT y realizada en un lugar que nadie quiere confirmar, consistió en un asado, aunque el ex ministro de Economía no comió nada y sólo tomó agua por un problema de salud. A lo largo de cuatro horas, Massa hizo autocrítica: dijo que en la campaña del balotaje le faltó “vehemencia” para plantearle a la sociedad lo que venía en materia de combustibles, tarifas y prepagas, por ejemplo, y planteó que “la principal víctima” de este tramo del Gobierno va a ser la clase media, que en marzo sentirá una caída de los ingresos comparado con marzo de 2023.

Los comensales gremiales fueron los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros); Andrés Rodríguez (UCPN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguro), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Cristian Jerónimo (vidrio) y Pablo Flores (AFIP).