“Me encañonaron”: el fuerte testimonio de Pablo Alarcón después del violento robo que sufrió en Navidad

El actor detalló cómo fue el episodio que vivió días atrás en el barrio de Boedo.

Durante los últimos días, Pablo Alarcón estuvo inactivo en sus redes sociales y recientemente se conoció el motivo que lo mantuvo alejado de su cuenta de Instagram.

Este jueves, el actor contó que sufrió un violento robo en el que dos delincuentes subidos a una moto le apuntaron y se llevaron sus objetos de valor.

El artista contó cómo fue el duro episodio que vivió en la noche del 25 de diciembre.

“Cosas de todos los días en Buenos Aires. Venía por ahí por Boedo después de una cena de fin de año y en un semáforo me encañonaron”, comenzó diciendo.

Por último, reveló qué le robaron y cuál es su estado de salud tras el violento robo: “Me sacaron el teléfono y guita. A mí no me pasó nada, pero me rompieron un vidrio del coche”.