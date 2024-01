Marcos Ginocchio y Julieta Poggio se reencontraron y volvieron a despertar rumores de romance

Hace tiempo que los ex hermanitos vienen negando su relación amorosa y negando ser parte de "Marculi", el término que los fans utilizaron para shippearlos.

Durante su paso por "Gran Hermano", Marcos Ginocchio y Julieta Poggio se convirtieron en los favoritos de los fanáticos, quienes los comenzaron a relacionar como una de las parejas más importantes de la edición 2022-2023. Aún así, desde hace tiempo que los ex hermanitos vienen negando su relación amorosa y negando ser parte de "Marculi", el término que los fans utilizaron para shippearlos. Sin embargo, recientemente, tanto Julieta Poggio como Marcos Ginocchio fueron vistos muy acaramelados en Punta del Este. Al parecer, los influencers se reunieron para hacer la tapa de una revista, pero en el medio de la producción de fotos decidieron alejarse para poder hablar solos y, fue allí, cuando les tomaron algunas imágenes in fraganti. Si bien varios usuarios de X, donde se hicieron virales las postales, sospechan que se trata de algo armado, la espontaneidad en cada postal y hasta en el video que se publicó deja en evidencia la buena relación entre ellos. De hecho, otros fanáticos de "Marculi" aseguraron que Marcos le estaría dando una explicación a Julieta por cómo están en las fotografías. "Si ya se confirmó Ochiamín, se puede confirmar Marculi", señalaron algunos de los fans que se ilusionaron con las imágenes. Por su parte, los implicados: Poggio y Ginocchio no volvieron a hablar al respecto ni tampoco dieron indicios de haber comenzado un romance. Pues, nuevamente, ambos se mantuvieron herméticos con respecto a su vida privada.