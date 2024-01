Hay fecha para la primera entrevista de Jonathan Majors después de ser condenado

El actor fue despedido por Disney después de haber sido hallado culpable por agresión y acoso.

El actor Jonathan Majors, despedido recientemente por Disney después de ser declarado culpable por agresión y acoso, ha decidido romper su silencio en una entrevista exclusiva con ABC News. La charla, conducida por Linsey Davis, se emitirá el 8 de enero en Good Morning America, ofreciendo una visión única de la perspectiva de Majors tras el veredicto que cambió su vida. Con el futuro de su carrera actoral en entredicho, esta entrevista promete revelar detalles impactantes.

En diciembre, un jurado en Manhattan encontró a Majors culpable de agresión imprudente y acoso, llevando a su inmediato despido de Marvel, una subsidiaria de Disney, donde interpretaba el papel de Kang the Conqueror. La entrevista podría arrojar luz sobre los eventos que rodearon la condena, así como explorar el impacto en la carrera de Jonathan Majors, que estaba en franco ascenso.

El cambio en su estatus profesional es evidente, ya que Marvel ha tomado medidas significativas para adaptarse a la situación. Se espera que Majors, quien podría enfrentar libertad condicional en lugar de tiempo en prisión, considere la posibilidad de apelar la decisión del jurado. La audiencia estará pendiente de cada palabra de Majors, atenta a cualquier indicio sobre su futuro en la industria cinematográfica.

El impacto de su condena también se ha sentido en el Universo Cinematográfico de Marvel, con cambios significativos en proyectos futuros. Avengers: The Kang Dynasty ha sido rebautizado simplemente como “Avengers 5“, y el estudio evalúa cómo manejar el papel de Kang the Conqueror, que se preveía como central en las Fases 5 y 6 del MCU.

La entrevista no solo brindará a Majors la oportunidad de abordar su situación legal, sino que también plantea la posibilidad de que comparta sus opiniones sobre Disney y Marvel, sus ex empleadores. Eso sí, siempre y cuando no haya firmado algún papel que lo obligue a guardar silencio, como ocurrió a principios de 2023 cuando Victoria Alonso fue despedida como productora de Marvel y su salida se dio con una firma de un pacto de silencio de por medio.