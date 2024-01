Charly García reapareció en público y se fotografió con fanáticos en la calle

Luego de mucho tiempo alejado de los medios, el músico reapareció y se lo notó visiblemente desmejorado físicamente.

A pesar de ser ampliamente reconocido como uno de los músicos más destacados en el ámbito nacional e internacional, hace tiempo que Charly García optó por mantener un perfil bajo en los medios de comunicación. Esto generó misterio y todo tipo de rumores acerca de su estado actual y de su salud, no solo por parte de sus seguidores, sino también por sus pares e incluso quienes formaron parte de su círculo íntimo.

En este contexto fue Nacha Guevara, amiga del artista, quien, en su momento despertó las alarmas: “Ahora no es él. ¡No quiero verlo a él porque no es feliz! Le quitaron una droga y le pusieron otra”, destacaría, para luego ahondar: “Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos”.

Poco tiempo después, el pasado mes de octubre circuló un video del festejo de su cumpleaños número 72. Allí se lo ve rodeado de amigos y familiares, sentado en una silla de ruedas, con una amplia sonrisa y a punto de soplar la vela que corona una torta. A su alrededor, nombres como Fito Páez, Nito Mestre y Raúl Porchetto entonaban el clásico “Feliz cumpleaños”.

Tras ello, llegaría el anuncio de que está ya grabado y a la espera de su salida su nuevo trabajo, La lógica del escorpión, que contó con la participación de varios colaboradores de renombre en la escena musical. Algunos colaboraron con Charly en diferentes etapas de su vida y otros formaron parte de sus últimos años sobre las tablas: Rosario Ortega, Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki e Hilda Lizarazu, y los chilenos Kiuge Hayashida y Toño Silva.

Las fotos desde el estudio de grabación ilusionaron a sus fanáticos. Y en las últimas horas volvió a sorprender el artista, quien se vio abordado por varios de sus fervientes seguidores justo en las inmediaciones de su icónico domicilio de Coronel Díaz y Santa Fe. Al reconocerlo, le pidieron fotos y saludos que luego compartieron en las redes sociales.

La usuaria identificada como constat_concept compartió algunas de estas imágenes en su cuenta de la red social X (antes conocida como Twitter) y expresó su emoción con el comentario “Charly García hoy”. En otra imagen, hizo el comentario adicional: “Nuestro rey”. En esta última representación gráfica, García se muestra sonriente ante la cámara mientras sostiene una camiseta de los Beatles que le fue entregada por uno de sus seguidores.

Sin embargo, resultó imposible para quienes veían las imágenes pasar por alto el detalle de la silla de ruedas, la cual se observa pintada con aerosol rojo, un aspecto que signó un largo tiempo de su carrera. Uno de los usuarios que participó en la interacción señaló: “El perro pierde las mañas, pero no el coso”, generando así un comentario que obtuvo miles de “likes” y cientos de mensajes colmados de buenos deseos para el músico, quien lleva un tiempo apartado de los escenarios.

Expresiones como “72 años y el hdp está mejor que yo seguro”, “Que ganas de darte un abrazo genio”, y “Qué lindas las fotos, qué bueno verlo de buen humor, saliendo de la casa, sacándose fotos con la gente, firmando y recibiendo cosas”, fueron algunas de las observaciones adicionales que surgieron de parte de los fans, felices de ver a su ídolo sonriente.



