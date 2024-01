Las tipologías de la Velocidades en el séptimo arte. Las diferentes implicancias de la velocidad y su influencia en las artes audiovisuales. La narración audiovisual y la evolución tecnológica en relación al ritmo de montaje.

Por Pablo Argañarás(*) para Diario Panorama - La primera proyección del cinematógrafo fue un enero de 1896 en París, Francia a cargo de los pioneros y creadores del nuevo invento, Auguste y Louis Lumiere. La película "La llegada de un tren a la estación de la Ciotat" duraba cincuenta segundos y en ella se observaba como un tren, filmado de frente en perspectiva con el punto de fuga hacia la izquierda de cuadro, avanzaba "hacia la pantalla" e iba aminorando su velocidad hasta detenerse definitivamente. Se cuenta que el público presente en la proyección huyó despavorido ante la inminente embestida de la locomotora. Los primeros espectadores del incipiente cine se asustaron por el realismo, la imagen en movimiento y la velocidad de la misma.

Imaginemos por un momento que durante todo el tiempo que transcurrió hasta esa primera proyección el arte que se representaba fue estático a excepción del teatro y la danza. De pronto ver moverse a gran velocidad los "motivos de los cuadros" fue todo un hito. De ahí que aún se conserva el mote a las películas estadounidense de "motion pictures" o que en una traducción literal sería algo así como fotografías en movimiento. Al reproducirse los fotogramas de una película filmada a una velocidad de fracciones de segundo el ojo humano lo percibe como una secuencia en movimiento. No percibe cada cuadro por separado sino que lo hace en sucesión. De allí que los primeros físicos y químicos a este defecto del ojo lo bautizaran "persistencia retiniana" y a partir de eso se valieran para engañar la visón. Esto se perfecciono, evolucionó de paradigma y hoy se habla del efecto Phi, una ilusión óptica que la origina nuestro cerebro.

La velocidad en el cine y demás producciones audiovisuales será producida por el sistema en el cual estemos registrando las imágenes (cine, video, televisión, etc.), además del movimiento interno de cuadro, el montaje y de cámara. El accionar de los actores en pantalla podrá ser más o menos brusco o veloz. Habrá acciones que realicen con mayor velocidad que otras. Ellas le imprimirán un vértigo a lo que estemos observando. Si los fragmentos de filmaciones están montados o editados con una cadencia rápida, la película y sus acciones que transcurren, se observarán con una velocidad de cambio de imágenes mayor. Este montaje vertiginoso provocará también que nuestra percepción se vea alterada ante la velocidad del armado de lo que sucede en la escena. Y por último si movemos la cámara de manera brusca esto acentuará de manera más evidente el movimiento de las imágenes.

La cuestión de los géneros influye directamente en la velocidad que se le imprimen a los filmes. La cadencia de montaje de un thriller hollywoodense no es la misma a la de un drama. Una comedia tiene un ritmo que una película bélica carece. Cada género posee un ritmo y una velocidad que hacen que como espectadores estemos ante piezas audiovisuales más veloces o más lentas. Lo mismo sucede con los directores, hay aquellos que narran audiovisualmente de una manera más veloz que otros valiéndose de los mismos elementos. Es la manera de contar que posee cada uno para realizar su película.

Algo que no es ajeno al tema en cuestión es la evolución tecnológica y de dispositivos móviles de visualización de contenidos. El tiempo que como espectadores atendemos a una pantalla fue disminuyendo de manera drástica. Estudios científicos en la actualidad demuestran que la media atencional a una pantalla encendida es de medio segundo. Si algo no nos entretiene o no nos llama la atención lo cambiamos o dejamos de atender.

Habiendo repasado algunos ítems que hacen a la cuestión del manejo y percepción de la velocidad en el cine y medios audiovisuales quizás quede para cada uno la reflexión de si esto está sucediendo solamente en las pantallas o también en nuestra vida cotidiana. Creo que la velocidad está ganando terreno a la reflexión y en el afán de lo veloz nos olvidamos muchas veces de lo importante.

* Pablo Argañaráz es licenciado en Cine y Televisión.