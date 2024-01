Lautaro Martínez volvió tras su lesión, marcó un gol y el Inter venció agónicamente al Hellas Verona

El argentino abrió el camino para el triunfo 2-1 del Neroazzurro, líder de la Serie A de Italia.

Lautaro Martínez regresó a las canchas luego de su lesión y fue clave para la victoria agónica por 2-1 de su equipo, Inter de Milán, ante Hellas Verona en uno de los encuentros correspondientes a la 19ª fecha de la Serie A de Italia.

El delantero argentino, que no jugaba desde el 20 de diciembre por una lesión muscular, volvió al equipo como titular, con la cinta de capitán y se encargó de abrir el marcador a los 13 minutos del primer tiempo.

El conjunto visitante se recuperó y logró la igualdad a los 28 del complemento a través de Thomas Henry, sin embargo el Neroazzurro alcanzó la victoria en el segundo minuto de descuento cuando Davide Frattesi capturó un rebote en el área y marcó el gol agónico.

El Hellas Verona contó con presencia argentina en el banco de sustitutos: estuvieron Bruno Amione, ex Belgrano de Córdoba, y Juan Manuel Cruz, ex Banfield, quienes no sumaron minutos.

Con este resultado, el Inter se afianza como líder de la Serie A de Italia con 48 puntos, cinco más que su escolta Juventus, que este domingo visitará a Salernitana. Por su parte, Hellas Verona acumula 14 unidades y peligra entrar en zona de descenso si Cagliari o Empoli ganan en esta 19ª fecha.