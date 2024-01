Qué son los "audios bomba" de WhatsApp y para qué sirven

Esta nueva función de la aplicación de mensajería instantánea de Meta protege aún más la privacidad de los usuarios. De qué se trata.

WhatsApp es la herramienta principal que utilizamos para enviar y recibir mensajes, así como también audios e imágenes. Muchas veces algunas notas de voz pueden ser laborales o con datos que no queremos que se filtren o que se escuchen en momentos incómodos. Por esta razón, la app de mensajería instantánea de Meta lanzó una nueva función que permite que los audios se autoeliminen una vez escuchados. Al ser una aplicación reconocida mundialmente se actualiza constantemente y por ende hay nuevas utilidades y cambios en la configuración que muchas veces los usuarios no descubren al instante, pero que son super necesarios y útiles. Los audios bomba son notas de voz enviadas que pueden ser escuchadas una sola vez por quien las recibe. Esto quiere decir que ahora se puede enviar un mensaje de voz que desaparecerá una vez que se escuche. Para mantener la consistencia con la visualización única de fotos y videos, función que ya se venía implementando con éxito hace unos meses, ahora también los mensajes de voz para escuchar una sola vez están claramente marcados con el icono de "una vez" y solo se pueden reproducir en una ocasión. La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, explicó que al igual que con todos los mensajes personales, WhatsApp protege los mensajes de voz con cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada. La visualización única es otro ejemplo de la continua innovación en privacidad que ofrece la compañía de Meta. Estos audios bomba son ideales para proteger información que no se quiere difundir, ya sea algo intimo de pareja, secretos profesionales en el ámbito laboral donde se puede compartir temas confidenciales de la empresa, o una simple charla en confianza con amigos.