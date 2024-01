El Gobierno presionó al Congreso por la Ley Ómnibus: "Si tardamos un año en discutir no entra un peso más"

El ministro del Interior, Guillermo Francos, replicó las críticas de diputados y senadores a la Ley Ómnibus y ratificó: “Hay necesidad y hay urgencia”.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, le envió hoy un mensaje a los diputados y senadores que plantearos sus dudas y críticas a la Ley Ómnibus que el Ejecutivo envió al Congreso para debatir en sesiones extraordinarias, y afirmó: “No tenemos tiempo, si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año, no entra un peso más a la Argentina, no invierte nadie, y tenemos necesidad de inversiones, sino se para todo”.

El funcionario, en diálogo con radio Mitre, también cuestionó el paro general dispuesto por la CGT en repudio a las primeras medidas del gobierno libertario, y sostuvo: “Hay necesidad y urgencia, hay que sacar la norma rápido, que permita influir en la economía argentina, que se den señales claras de que estamos cambiando”.

“Esta es la oportunidad de cambio, dejen gobernar al presidente Milei, que ha ganado legítimamente una elección; todavía no cumplió un mes en el gobierno y ya tiene un paro, y quieren demorarle una ley”, señaló, y completó: “Estamos haciendo un esfuerzo por tener la ley con media sanción en el mes de enero”.

La denominada ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” incluye 664 artículos, más 6 anexos, que implicaría profundos cambios en materia económica, impositiva, financiera, energética, sanitaria, administrativa, electoral, previsional, social, educativa, y de seguridad.

Abarca desde una ambiciosa reforma política y una nueva modalidad de establecer la movilidad jubilatoria, hasta modificaciones en materia tributaria y en las retenciones agropecuarias, un blanqueo impositivo y la privatización de empresas públicas.

También se refiere a distintos aspectos de la vida de los ciudadanos que van desde cambios en la interpretación de la legítima defensa y el divorcio simplificado, hasta la ley de salud mental y el juicio por jurados, entre muchas otras áreas.