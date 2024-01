Se insta a la comunidad adoptar medidas para prevenir accidentes de ahogamiento

En entornos domésticos, los niños menores de 5 años son particularmente susceptibles al riesgo de ahogamiento por inmersión, incluso en pequeños volúmenes de agua, como piletas de lonas, baldes o palanganas.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda insta a la comunidad a tomar medidas de precaución para garantizar un verano seguro y prevenir accidentes.

El riesgo para preadolescentes y adolescentes se manifiesta con mayor frecuencia en entornos como ríos, lagos y canales, principalmente debido al desconocimiento del terreno. Se enfatiza la importancia de no bañarse solo, respetar los tiempos de digestión antes de nadar, utilizar solo zonas vigiladas, atender las señales de advertencia, evitar zambullirse de cabeza si no se conocen los fondos y no alejarse de la costa.

El secretario de salud, Dr. Julio César Scabuzzo, destaca la importancia de estas precauciones: "hacemos un llamado a la conciencia y responsabilidad de toda la comunidad bandeña para adoptar estas medidas para disfrutar de un verano placentero y sin contratiempos”.

“La supervisión cuidadosa, especialmente de niños y adultos mayores, se vuelve crucial, ya que los riesgos, como el ahogamiento tienden a incrementarse", finalizó Scabuzzo.