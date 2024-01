Javier Milei criticó duro a la oposición que busca frenar la ley ómnibus: "Son idiotas útiles"

El oficialismo en la Cámara de Diputados convocó para la semana próxima a la primera reunión informativa conjunta sobre el mega proyecto de Ley Ómnibus de reformas y desregulaciones.

Tras su llegada de la Antártida, el Presidente Javier Milei habló en una radio y no sólo se refirió al dato de inflación que se dará a conocer esta semana sino también de las críticas de la oposición a la Ley Ómnibus, que ingresa en un momento decisivo. El mandatario nacional reiteró sus críticas a quiénes se oponen, exigiendo un tratamiento segmentado del contenido de la ley, argumentando que el paquete incluye temáticas disímiles. “Es porque quieren coimear, por eso la quieren fraccionar”, insistió Milei. En otro tramo de la entrevista el presidente reiteró que no negociará la división por temas de la ley ómnibus y se mostró confiado en que el oficialismo logrará su aprobación. “Al DNU lo llamamos decreto de liberación. Es pro mercado, se eliminan vicios de la política, tongos. Pero los idiotas útiles hacen foco en las formas”, afirmó. “A otros Gobiernos que recortaron libertades y nos metieron la mano en el bolsillo, no hubo resistencia alguna de la casta política”, sostuvo el Presidente en la entrevista con Radio Mitre. “Ahora en este caso, donde estamos devolviéndole libertades a la gente y yendo a una estructura más pro mercado, pro competitiva y estamos terminando con vicios de la política, ahí se quejan”, azuzó luego. En el mismo sentido, Milei cruzó a quienes cuestionan la constitucionalidad del Mega DNU. “El decreto es un instrumento que ha sido utilizado por todos los gobiernos y que está en la Constitución. Se quejan y lo atacan de inconstitucional cuando está en la Constitución”, señaló el Presidente. Y atacó: “Hay otros que son idiotas útiles que hacen foco en las formas, cuando en realidad es parte de la dinámica”. El Jefe de Estado pidió “tener claro” que dada la “magnitud del ajuste”, necesitan una respuesta rápida de la inversión “para que el daño en términos de actividad sea lo menos posible y podamos bajar lo más rápido la inflación”.