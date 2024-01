Ministros darán explicaciones en el Congreso sobre los alcances de la ley ómnibus, confirmó Adorni

El vocero presidencial dijo además que el DNU de Milei: "Está vigente y es absolutamente constitucional".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo esta mañana, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, que le llama la atención al Gobierno “que haya gente que se dedicó toda la vida a la política que no terminó de comprender la urgencia que hay en la Argentina y que siga todavía cuestionando algunos aspectos que no tienen demasiado sentido hacerlo”. “Insisto, no hay plata, pero tampoco hay tiempo”, le reclamó a los miembros del Congreso.

“Confiamos en que este mes [la Ley Ómnibus] va a tener aprobación en la Cámara baja”, agregó el vocero. Al ser consultado si el presidente Javier Milei podría considerar redactar algún otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) si no se aprobara el proyecto de ley, Adorni dijo que “el Gobierno no descarta nada, si bien gran parte del contenido de la norma propuesta no puede tomar esa vía”. “Se van a tomar todas la medidas que el mandatario considere. Igual, no creemos que sea un escenario posible”, se mostró confiado.

“Estamos abiertos al diálogo, a las sugerencias, a todo aquel que pueda aportar a que la ley mejore en términos de la libertad, que es el objetivo, será escuchado y analizado. No se negocia el contenido”, repitió Adorni en sintonía con lo que dijo ayer Milei en una entrevista radial.

Adorni confirmó que cada ministro alcanzado por los puntos del megaproyecto de ley va a acercarse al Congreso para explicar lo que sea concerniente a su área y dijo que el Gobierno estimó que la inflación de diciembre rondará el 30%. “A pesar de una dinámica inflacionaria para ese mes que superaba el 1% por día se logró bajar un tercio la expectativa de inflación en una situación crítica y con un número que es inaceptable, hay que entenderlo”, se explayó el vocero.

Se anunció que el Presidente delegó en la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado la administración de las empresas públicas, que estarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse, con el objetivo de buscar el “saneamiento” de esas firmas. Así lo reiteró hoy el vocero presidencial que sostuvo en conferencia de prensa en Casa de Gobierno que la intención es que esas empresas “operen de la manera más eficiente posible” porque “no pueden seguir perdiendo plata” y es “de público conocimiento el déficit que tienen y lo perjudicial que representa en las arcas del Estado”.