Lily Gladstone hace historia con su Globo de Oro como la primera mujer indígena en ganarlo

Lily Gladstone comenzó su discurso en lengua Piesnegros y no se olvidó de Martin Scorsese ni de Leonardo DiCaprio, sus compañeros en Los asesinos de la luna.

Este año ha sido un poco complicado para Martin Scorsese en los Globos de Oro 2024. Porque a pesar de que 'Los asesinos de la luna' contaba con hasta siete nominaciones, no logró imponerse a 'Oppenheimer' en las categorías principales en las que ambas películas competían.

Aún así, 'Los asesinos de la luna' no se fue de vacío, gracias al galardón que se llevó Lily Gladstone en la categoría de Mejor actriz principal en una película dramática. Y es especialmente remarcable porque Gladstone ha hecho historia al convertirse en la primera mujer indígena en ganar un Globo de Oro.

Galardón (espiritualmente) compartido)

Gladstone además comenzó su discurso en lengua Piesnegros, y agradeció a su madre sus esfuerzos para mantener vivo este lenguaje indígena ya que "a pesar de no ser Piesnegros, trabajó sin descanso para traer nuestra lengua a las aulas y que yo pudiera tener un profesor de lengua Piesnegros mientras crecía".

La interpretación de Lily Gladstone como Molly Burkhart en 'Los asesinos de la luna' ha sido alabada como una de las fuerzas principales de la película y ya se ha llevado un buen número de premios y nominaciones. Y ahora con el Globo de Oro en la mano, también sitúa a la actriz revelación en una buenísima posición en la carrera hacia los Oscars.

Este es un hito especialmente importante para los actores nativoamericanos, y Gladstone recordó la importancia de su victoria para toda la comunidad, especialmente por cómo han ido cambiando poco a poco las cosas y la manera en la que se representa a los nativos en el cine y la televisión.

"Estoy tan agradecida de que pueda hablar al menos un poco de mi lengua, que realmente no domino. Porque, en este negocio, los actores nativos solían decir sus líneas en inglés, y luego los técnicos de sonido le daban la vuelta para hacer las lenguas nativas", continuó Gladstone. "Esta es una victoria histórica, y no me pertenece solo a mi. Lo estoy sosteniendo ahora mismo, lo estoy sosteniendo con todas mis bellísimas hermanas en la película, en la mesa de allí, y con mi madre, sostenida en sus hombros".

Agregó: "Esto es para todos los niños de las reservas, para todos los niños urbanos, cada niño nativo ahí fuera que tiene un sueño y se está viendo representado en nuestras historias contadas por nosotros. En nuestras propias palabras, con tremendos aliados y tremenda confianza desde dentro, desde cada uno".

La actriz también agradeció a Martin Scorsese y a su co-estrella Leonardo DiCaprio por "cambiar las cosas. Gracias por ser tan buenos aliados".