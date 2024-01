La UTA local anunció un paro de colectivos para este martes por deudas salariales

La medida de fuerza fue confirmada por el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, seccional Santiago del Estero.

La Unión Tranviarios Automotor anunció un par actividades por tiempo indeterminado a concretarse este martes, en caso de que no se abonen las deudas salariales con los choferes de las empresas.

El secretario general Eduardo Palma detalló que estas deudas se mantienen y advirtió que no hubo un ofrecimiento por parte del empresariado para destrabar el conflicto.

"El viernes con compañeros de distintas lineas hicimos una asamblea y se decidió que si no teníamos novedades el martes a partir de las 0 horas realizaremos una retención de tareas. Se votó y hasta el momento no tenemos novedades, estamos abiertos al diálogo para que el dinero llegue al bolsillo de los compañeros y no tengamos que molestar al usuario", indicó Palma.

Detalló que actualmente se adeuda a los trabajadores una diferencia del mes de noviembre, de aguinaldo y el sueldo completo de diciembre.

"Los empresarios argumentan una tardanza del subsidio que viene a nivel nacional, pero antes no hubo un ofrecimiento hasta que se pueda cubrir la totalidad. Por eso llamamos a la asamblea. La Secretaría de Trabajo ya está notificada de que será por tiempo indeterminado y que alcanza al servicio urbano e interurbano", concluyó.