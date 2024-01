Afirman que en Santiago hay 40 legajos sospechosos de abogados

El presidente del Colegio, Luis Miguel, reveló que en la actualidad unos 500 abogados del foro local no presentaron sus títulos en la institución.

En una matrícula total de 4.980 abogados que se encuentran inscriptos en el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, casi el 10%, unos 500 en total, aún no presentó el título universitario y sobre ese total, hay alrededor de 40 casos "sospechosos, de gente con legajo, pero que no tienen el diploma", afirmó ayer el presidente del Colegio local, Dr Luis Miguel.

El hecho que no hayan presentado el título, no significa que no sean abogados, sino que no cumplieron con la formalidad de presentar esa certificación universitaria. En algunos casos, con moras que superan los 5 años. Pero, en los otros 40 casos, "hemos descubierto gente con legajo que no tienen el diploma. Se van a destapar algunos casos en este 2024", afirma Miguel.

El letrado explicó cómo es el mecanismo para otorgar la matrícula: "El Colegio de Abogados en Santiago, viene confiando en la buena fe y permite la jura de profesionales con certificados analíticos y provisorios por pandemia para que ejerzan su profesión, para no poner trabas". Agregó: "Se les otorga un plazo de 180 días para que acompañen su diploma que suele demorar mucho en las universidades. Pero hemos detectado varios casos, donde ese diploma no existe. Por eso a partir de 2024, se tomará juramento a los que traigan su diploma. Esto va a ralentizar la matrícula. En algunos casos estamos averiguando en las universidades porque parece que no tienen el titulo. De modo que estamos instruyendo sumarios para hacer las denuncias correspondientes. Es grave", enfatizó el profesional.

Si bien señaló que en la pandemia es cuando mayores excepcionalidades hubo en matricular profesionales sin su respectivo diploma, agregó que se hizo lo mismo "incluso con anterioridad a la pandemia para no trabar la incorporación a la matrícula. Tenemos 500 colegas que adeudan sus diplomas. Y 40 casos sospechosos. Estamos investigando con la colaboración de universidades".

