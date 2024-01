La queja de un turista al no dejarlo poner música en el río: "Acá son todos macristas"

Un municipio de Córdoba prohibió el uso de parlantes en su balneario y un turista de Buenos Aires dio una respuesta que se viralizó en las redes sociales.

Ocurrió en Cabalango mientras un móvil de TN consultaba a los visitantes por la disposición. “Me cae pésimo, queremos poner música y no nos dejan”, disparó el entrevistado.

“En Córdoba son todos macristas. Yo soy kirchnerista, estamos esperando que vuelvan, y no me dejan escuchar música”. agregó furioso.

“Laburé todo el año y no me dejan escuchar música, me parece pésima la medida”, cerró. Y remarcó que había traído su parlante pero tuvo que dejarlo en el auto porque no le permitieron bajarlo hasta el río.