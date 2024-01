Kaitlyn Dever se suma a la segunda temporada de "The Last of Us"

Es oficial: HBO y Max anunciaron que Kaitlyn Dever será quien interprete a Abby Anderson en la segunda temporada de "The Last of Us", el drama apocalíptico basado en el aclamado videojuego del mismo nombre.

'The Last of Us' tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel (Pedro Pascal), un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE.UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

La primera temporada de 'The Last of Us' se estrenó hace un año en HBO Max en 61 territorios de América y Europa, así como en HBO Go en el sudeste asiático, Hong Kong y Taiwán..

'The Last of Us' está creada, escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una producción de PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, Naughty Dog y Sony Pictures Television para Warner Bros. Television que cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam.

A Dever la hemos podido ver recientemente en 'Nadie te salvará', notable thriller psicológico de ciencia ficción escrito y dirigido por Brian Duffield que se estrenó el pasado mes de septiembre directamente en Star/Disney+.