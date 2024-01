Guillermo Francos le contestó a Nicolás del Caño: “Si representases a 14 millones de trabajadores serías presidente”

El diputado del Frente de Izquierda había cuestionado el proyecto de Ley Ómnibus que envió Javier Milei al Congreso. “No creo que usted sea representante de la clase trabajadora”, le advirtió el ministro del Interior.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, asistió este miércoles al segundo día de debate en plenario de comisiones del proyecto de Ley Ómnibus que envió Javier Milei al Congreso. Allí el funcionario respondió preguntas de los legisladores y, en ese contexto, apuntó contra uno de los representantes del Frente de Izquierda por su discurso durante el tratamiento. “Usted no tiene 14 millones de votos, el día que los tenga será presidente”, le dijo a Nicolás del Caño.

Durante su tiempo para exponer y preguntar, el diputado del Frente de Izquierda cuestionó la eliminación de la movilidad jubilatoria que propone la ley, las advertencias de Patricia Bullrich sobre el futuro del país en caso de que no se apruebe, la reforma electoral. “El Gobierno dice ‘vamos contra la casta’ pero parece que quieren reforzar la casta”, dijo y agregó: “Buscan que los empresarios dominen aún más el sistema político, dejando afuera a fuerzas como el Frente de Izquierda y expresiones que no tenemos nada que ver con esos empresario”.

“El diputado Del Caño: yo entiendo que me hace una referencia general a tanto al DNU como a la Ley pero el Presidente es Javier Milei. Él ganó legítimamente la elección y hace una propuesta. Obviamente usted es una minoría y obviamente tiene todo el derecho de expresar su posición y de protestar, pero el que gana, gobierna. El que es oposición, cuestiona o acompaña. Usted tiene todo el derecho de ser oposición. Yo no le voy a responder su discurso ideológico, porque tendría que ser un discurso ideológico distinto y no es el sentido de esta reunión”, apuntó Francos.

Además, el ministro del Interior le aclaró que lo escuchó atentamente durante su tiempo para hacer consultas y agregó: “No es la primera vez que lo escucho a usted haciendo este tipo de juicios. Tampoco creo que usted sea representante de la clase trabajadora. Quiero decirle, porque los votos que usted tiene no comprende a todos los trabajadores de la Argentina. Es solamente un comentario porque yo creo que a veces nos atribuimos representaciones que no tenemos. Lo digo en general. La clase trabajadora son los activos 6 millones, si consideramos el total, serán 14 millones de trabajadores. Usted no tiene 14 millones de votos, así que representa una minoría, un sector. El día que los tenga será presidente de la República”.