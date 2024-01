Barrio Colón: preocupación de los vecinos por la ola de robos en las últimas semanas

La repetición de los robos y el hecho de que los delincuentes actúen con impunidad deja a los vecinos preocupados por su seguridad.

El barrio Colón de la Ciudad Capital ha sido una vez más víctima de la actividad delictiva. En esta ocasión, los vecinos están preocupados por los constantes robos, tanto en sus hogares como en asaltos callejeros en plena luz del día.

"Se manejan por los techos, ingresan a los patios y aprovechan la siesta o la noche para robarnos", expresó con impotencia una vecina de la calle Maipú en el mencionado barrio.

Otra de las afectadas visitó a sus parientes "de pasada" y un delincuente le rompió el vidrio de su vehículo para robar el estéreo: "Entré a saludar durante 5 minutos y cuando me di cuenta, me estaban rompiendo el vidrio de mi auto", lamentó. "No es la primera vez que esto sucede, y los repuestos son caros y no se consiguen de un día para otro", añadió.

Ante la creciente ola de robos, los vecinos solicitan nuevamente un aumento de las medidas de seguridad efectivas y una mayor presencia policial para garantizar su seguridad y bienestar.