Selena Gomez encarnará a Linda Ronstadt en una nueva película biográfica

La actriz y cantante interpretará a la icónica cantante Linda Ronstadt en el que promete ser su papel más ambicioso.

Según informa Rolling Stone, Gomez interpretará el papel de la cantante de música popular estadounidense, en un proyecto que se adelantó en una historia reciente de Instagram que incluía las memorias de la cantante, "Simple Dreams".

Aparentemente, la película se encuentra en preproducción en este momento, si bien no hay fecha de estreno ni sinopsis disponible. Coproducida por James Keach y el manager de Ronstadt, John Boylan, el media señala que tanto Gomez como Ronstadt son de ascendencia mexicana, y que ambas son cantantes estimadas.

Ronstadt tuvo una larga carrera que abarcó varios géneros y épocas diferentes, así como papeles en Broadway tanto en 'The Pirates of Penzance' como en 'La bohème'. La artista dejó su carrera en 2012, después de que la diagnosticaran la enfermedad de Parkinson.

Actualmente Gomez protagoniza (y es productora ejecutiva) de 'Only Murders in the Building', serie de Hulu que lidera junto a Steve Martin y Martin Short.

Selena Gomez