Engañó a su novia con su ex, pero puso una insólita excusa para que no lo descubran

Una joven tuvo un encuentro fogoso con su exnovio, se enteró de que este estaba en pareja y le confesó todo a su nueva novia. Sin embargo, el infiel optó por desmentir la situación y le dio una insólita respuesta.

Desde su cuenta personal, "GivenchyKfull" declaró que hace unos meses, tuvo un reencuentro con su ex pareja "pensando que estaba soltero", explicó en el posteo que ya cuenta con más de 50 mil likes.

Un tiempo más tarde, al enterarse de que en realidad el chico se encontraba en medio de un nuevo noviazgo, decidió sincerarse con su pareja a través de mensaje directo por Instagram. Ante esta actitud justiciera e impulsiva, el joven optó directamente por negar rotundamente el altercado.

Aunque, lo más llamativo, fue que lo negó ante la protagonista de la historia, en lugar de cuidar su imagen frente a su novia. "Me trató de convencer de que lo soñé", escribió exaltada la tuitera. A lo que agregó, "like y subo todo lo que me dijo porque es impresionante el nivel de psicopatía". Y así fue, puesto que las "screen" dejan en la posición más baja a su ex novio.

"Sos bipolar, esquizofrénica y paranóica", es lo primero que se lee en la conversación, a lo que la implicada le contesta "estás loco". Minutos después, la última cuestiona: "¿Osea que me imaginé que cogimos?". "No hace falta que le diga (a su novia) que es mentira", contestó él, sin ningún tipo de filtro, en alusión a que no hará falta aclarar que es mentira, ya que su salida rápida será el supuesto "desquicio" de su amante.

La polémica escaló al punto que el mentiroso llegó a comparar la situación con un crímen violento: "no tengo ni que defenderme", aseguró. Y continuó, "no solo te lo imaginaste, lo habrás soñado, alucinado", acusó el joven. Por último, se atrevió a decirle que es "un caso perdido" y hasta que debería replantearse "dejar de inventar cosas de los demás".

Luego de los durísimos mensajes que recibió de parte del infiel de su ex, la usuaria no dudó en exponer ambas capturas en un posteo desde su cuenta de X para dar evidencia suficiente sobre el nivel de impunidad que manejó el antagonista de la historia, el que le valió más de 5 millones de reproducciones y 1.421 repost.

Igualmente, el escándalo quedó ahí. Minutos más tarde, la chica terminó de subir la interacción completa que tuvo con él, después del engaño: "el daño que haces en las personas no creo que sepas medirlo. Pero bueno, no espero que lo entiendas", recriminó él en referencia al screenshot que "Givenchy" le envió a la víctima de la infidelidad.

En este sentido, siguió quejándose sobre su actitud y agregó, "lo que haces es de mala mina porque le generás un trauma a una persona que no tiene nada que ver". Además, en respuesta a la contestación de la joven, quien se defendió al decirle "yo no soy una pelotuda", este remató: "no, obvio que no sos una pelotuda. Peor que eso".

Casi a lo último, la implicada que quedó entre medio de la pareja subrayó en reiteradas ocasiones el mal hábito del chico de "dar vuelta todo" en materia de discusiones que devienen en maltrato.

Ante esto, el segundo apuntó de nuevo contra ella y cuestionó: "¿Hasta dónde llega tu psicosis?". Luego insitió nuevamente para que esta se disculpe con "Martina", su novia actual. "Si tenés un mínimo de sororidad algún día le vas a decir 'perdón por meterte en el medio de mi locura'", cerró la conversación.