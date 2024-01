Paro de colectivos en Santiago del Estero, día 2: “Si pagan salimos a trabajar”

La medida de fuerza de los choferes de colectivos de las líneas urbanas e interurbanas continúa este viernes. La palabra del referente del sindicato de la UTA, Eduardo Palma.

“Seguimos con retención de tareas hasta que se llegue a un acuerdo”, esas fueron las palabras de Eduardo Palma, referente del sindicato de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) en Santiago del Estero.

Palma confirmó que la medida de fuerza de los choferes de colectivos de las líneas urbanas e interurbanas de la Capital santiagueña ingresan hoy en su segundo día.

Además señaló que este viernes, tal como sucedió en la jornada previa, “nos volvemos a presentar en las empresas y continuamos con el retraso de tareas. Estamos a la espera, vamos a trabajar, hacemos el turno y de ahí nos retiramos, si no hay acuerdo seguirá igual”.

Puntualizó que esta situación que implica que los choferes no salen a trabajar, “va a ser hasta que nos llamen y se pueda arreglar. Nadie nos ha hablado, ni de la secretaría de Trabajo. Si no nos llaman es porque no está la solución”.

El sindicalista sostuvo que van a esperar porque “capaz que en el transcurso de la mañana se pueda solucionar”. “Nosotros queremos que se solucione, queremos percibir los salarios y si eso pasa salimos a trabajar en ese mismo momento”, agregó. El reclamo es por la falta de pago de diferencias salariales y el sueldo y aguinaldo de diciembre.