ChatGPT: los pros y contras de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral

Si bien pareciera que la Inteligencia Artificial ha venido a resolver muchos problemas, también intenta competir con labores que requieren de la eficiencia del recurso humano, tales como las agencias de diseño web.

Hace algún tiempo, la llegada de la Inteligencia Artificial ha generado diversas incógnitas en relación a su aplicación en el futuro. Una de las maneras más conocidas de utilizarla es hacer uso del ChatGPT, que pareciera dar mejor respuesta que un ser humano ante diversas cuestiones de la vida. Lo cierto es que el advenimiento de estas nuevas tecnologías también ha causado cierto resquemor en el ámbito de los recursos humanos, dado que amenaza con suplantar tareas que hoy son pensadas y ejecutadas por la inteligencia humana. Una de las áreas más afectadas es la que tiene que ver con el diseño web. Actualmente, hay agencias de posicionamiento SEO que se dedican al arte de planificar, desarrollar y organizar el contenido de una página web para compartirlo en internet, con la intención de que la información brindada por ese sitio llegue a un sinfín de personas. Para esto, estas agencias emplean diversas técnicas de optimización que han adquirido un profundo interés en las grandes y pequeñas marcas. Entonces la pregunta es: ¿puede realmente un modelo de Inteligencia Artificial competir con la experiencia humana en el campo del diseño web en Argentina? ¿cuáles son las implicancias de esta competencia dentro del contexto socio-económico argentino? Bueno, la realidad es hay ciertas ventajas que presentan las agencias SEO que, al momento, difícilmente puedan ser igualadas por un bot: Experiencia profunda y personalización: las agencias de marketing digital en Argentina ofrecen soluciones a medida, adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, lo cual implica un nivel de personalización que ChatGPT no puede igualar.

Comprensión del mercado local: la difícil tarea de entender el mercado y la cultura local es bien conocida por las agencias de márketing digital en Argentina, lo que se traduce en una ventaja interesante al momento de elegir cómo diseñar un sitio online. Ahora bien, más allá de estas destacadas ventajas, también es sabido que el ChatGPT puede presentar algunas limitaciones en la ejecución de determinadas tareas. Particularmente en el terreno del diseño web, podríamos citar las siguientes: Generalización vs. experticia localizada: si bien el ChatGPT es verdaderamente avanzado, carece del conocimiento específico del mercado argentino y de las tendencias locales en diseño web.

Soporte y mantenimiento: aunque puede resultar muy útil para el inicio de un sitio, es importante destacar la incapacidad de ChatGPT para proporcionar servicios de soporte técnico y mantenimiento post-lanzamiento, cruciales para el éxito a largo plazo de un sitio web.

Hosting Web: el "alojamiento web" es un pilar fundamental para el éxito de un sitio. En este sentido, la Inteligencia Artificial aún no puede igualar las soluciones robustas y seguras que las agencias de diseño web ofrecen.

Soporte técnico especializado: las agencias proveen este importante rasgo del diseño web, otorgando la seguridad a los clientes y sus sitios para que funcionen sin problemas.

Falta de creatividad: Además de contener imprecisiones, los contenidos generados por IA pueden ser muy genéricos. Por ejemplo, si le das a ChatGPT un texto escrito, el resultado sólo será tan bueno como el texto escrito. Pero si le das a un creativo un briefing su cerebro se pondrá en marcha y empezará a profundizar en el desafío. En otras palabras, el desarrollo web puede significar un desafío verdaderamente grande como para que la Inteligencia Artificial pueda abordarlo. De hecho, estos pros y contras surgen de un relevamiento realizado por Petricoran, una agencia de marketing web especializada en contenidos SEO para sus clientes, donde las ideas empiezan como una semilla y pueden florecer hasta convertirse en resultados impactantes. Pero más allá de lo expuesto, es menester mencionar que el avance de las nuevas tecnologías cada vez es más acelerado. Por esa razón, las agencias de diseño web no deberían ver al ChatGPT como el sustituto de su trabajo sino, por el contrario, utilizarlo como una herramienta donde sí sea funcional: ya sea optimizando el SEO, corrigiendo la ortografía o liberando tiempo para otras tareas más importantes o interesantes. En este sentido, es importante aprovechar lo que la IA puede hacer, reconociendo al mismo tiempo lo que no puede y esto, tal vez, sea un importante llamado de atención a las empresas que están considerando a la IA como la mejor opción. La verdad es que el ChatGPT no puede hacer el trabajo de un diseñador web o redactor al mismo nivel, pero quizás pueda ayudar en áreas en las que se carece de habilidades, tiempo o interés. Es por eso que se recomienda dejar el trabajo duro en manos de los expertos y, en todo caso, que sean ellos quienes puedan valerse de la IA si realmente les resulta funcional para un trabajo menor.